拜登稱川普「輸家」 直搗對手地盤佛州募款

拜登總統(左一)30日到佛州參加兩場募款會，抵達西棕櫚灘機場時，與接機的當地官員寒暄。(路透)

拜登 總統30日抵達佛羅里達州為連任募款，不僅直搗潛在對手、前總統川普 的地盤，還在活動上稱川普為「魯蛇」(loser，輸家、失敗者之意)，格外引人注目；當天的第一場募款活動在朱皮特(Jupiter)的鵜鶘俱樂部(Pelican Club)舉行，距離川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)僅不到一小時車程。

活動上，拜登對捐助者喊話：「你們就是川普落選的原因，而你們將再次讓他成為魯蛇。」

拜登搭乘的空軍一號總統專機降落時，機身上寫著川普姓氏的川普私人飛機就停在附近。

拜登指出，共和黨決意阻礙現任政府的進程，如限制胰島素和其他處方藥的花費，他指責川普「威脅我們的民主」。

第二場募款活動定於當晚在邁阿密舉行，目前拜登正忙著儲備競選資金，以幫助他推廣自己的政績，並且在預期將是艱苦而昂貴的選舉年中以川普為競爭目標。

儘管佛州 有資金雄厚的捐助者，是拜登的重要一站，但不太可能在11月總統大選時倒向他；前總統歐巴馬在2008、2012年總統大選贏下佛州，但2016、2020年的選舉皆由川普奪下。

此外，佛州共和黨在2022年期中選舉時擊潰民主黨，以約20個百分點的優勢全面贏得州長、參議會及其他的州公職選舉。

儘管如此，拜登還是對自己在佛州的機會表示樂觀，他在朱皮特募款活動上表示「我認為我們可以贏下佛州」。

佛州向右轉反映來自中西部和東北部退休人士湧入該州的情況，他們通常支持共和黨，但也反映了該州拉丁裔族群的政治偏好。

美聯社的VoteCast調查數據發現，拜登在2020年大選僅贏得佛州54%的拉丁裔選票，遠低於全國的63%平均。