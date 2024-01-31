我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

拜登稱川普「輸家」 直搗對手地盤佛州募款

編譯徐薏茹／綜合30日電
拜登總統(左一)30日到佛州參加兩場募款會，抵達西棕櫚灘機場時，與接機的當地官員寒暄。(路透)
拜登總統(左一)30日到佛州參加兩場募款會，抵達西棕櫚灘機場時，與接機的當地官員寒暄。(路透)

拜登總統30日抵達佛羅里達州為連任募款，不僅直搗潛在對手、前總統川普的地盤，還在活動上稱川普為「魯蛇」(loser，輸家、失敗者之意)，格外引人注目；當天的第一場募款活動在朱皮特(Jupiter)的鵜鶘俱樂部(Pelican Club)舉行，距離川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)僅不到一小時車程。

活動上，拜登對捐助者喊話：「你們就是川普落選的原因，而你們將再次讓他成為魯蛇。」

拜登搭乘的空軍一號總統專機降落時，機身上寫著川普姓氏的川普私人飛機就停在附近。

拜登指出，共和黨決意阻礙現任政府的進程，如限制胰島素和其他處方藥的花費，他指責川普「威脅我們的民主」。

第二場募款活動定於當晚在邁阿密舉行，目前拜登正忙著儲備競選資金，以幫助他推廣自己的政績，並且在預期將是艱苦而昂貴的選舉年中以川普為競爭目標。

儘管佛州有資金雄厚的捐助者，是拜登的重要一站，但不太可能在11月總統大選時倒向他；前總統歐巴馬在2008、2012年總統大選贏下佛州，但2016、2020年的選舉皆由川普奪下。

此外，佛州共和黨在2022年期中選舉時擊潰民主黨，以約20個百分點的優勢全面贏得州長、參議會及其他的州公職選舉。

儘管如此，拜登還是對自己在佛州的機會表示樂觀，他在朱皮特募款活動上表示「我認為我們可以贏下佛州」。

佛州向右轉反映來自中西部和東北部退休人士湧入該州的情況，他們通常支持共和黨，但也反映了該州拉丁裔族群的政治偏好。

美聯社的VoteCast調查數據發現，拜登在2020年大選僅贏得佛州54%的拉丁裔選票，遠低於全國的63%平均。

通貨膨脹在佛州也是一個更大的挑戰，當地居民多以開車為主，經濟仰賴觀光旅遊業，儘管消費者信心已經改善且通膨有所緩解，但價格上漲一直是持續影響拜登支持率的因素。

拜登總統的空軍一號專機30日在佛州西棕梠灘降落時，前總統川普的私人飛機就停在附近...
拜登總統的空軍一號專機30日在佛州西棕梠灘降落時，前總統川普的私人飛機就停在附近。(路透)

拜登 川普 佛州

上一則

拜登川普再對壘 長期鏖戰沒春假

下一則

伊州裁定 川普獲列名初選資格

延伸閱讀

川普若重返白宮…前國安顧問波頓示警：中國封鎖台灣風險升高

川普若重返白宮…前國安顧問波頓示警：中國封鎖台灣風險升高
約旦美軍遭無人機攻擊3死 拜登：已決定如何回應

約旦美軍遭無人機攻擊3死 拜登：已決定如何回應
CNN：習近平對拜登承諾不干預美國總統選舉

CNN：習近平對拜登承諾不干預美國總統選舉
約旦美軍基地遇襲 初步調查：美方疑誤將敵機當美機

約旦美軍基地遇襲 初步調查：美方疑誤將敵機當美機

熱門新聞

限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
一旦裁員潮來臨時，完全遠距上班員工(fully remote employees)恐將首當其衝，比其他同事更容易遭到裁撤，完全遠距勞工也是最容易辭職的族群。(Pexels)

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

2024-01-26 12:56
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」