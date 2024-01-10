美東氣候惡劣 賀錦麗專機遇「風切」被迫轉降華盛頓機場

賀錦麗的專機從亞特蘭大返回時，遇到「風切」被迫轉降華盛頓。（路透）

美國今天出現惡劣的寒冬氣候，已知3人喪命、逾41.8萬戶停電，副總統賀錦麗 的專機從亞特蘭大 返回時，也因遇到「風切」被迫轉降華盛頓杜勒斯國際機場。

路透報導，嚴峻的寒冬籠罩美國大部分地區，有些地方預計會持續一周，預報員預測東部將出現大雨，太平洋西北部的積雪將厚達好幾英尺。

賀錦麗（Kamala Harris）辦公室表示，由於氣候的關係，賀錦麗搭乘的「空軍2號」（Air Force Two）專機今天在從亞特蘭大返回時，在途中被迫改道。

賀錦麗的發言人艾倫（Kirsten Allen）在聲明中說：「今晚，由於氣候惡劣，空軍2號從喬治亞州 亞特蘭大返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）時，改飛到杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。 」

知情人士透露，空軍2號是遇到「風切」。根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）的說法，風切是指短距離內風速或風向的變化。

空軍2號後來安全降落在杜勒斯國際機場，賀錦麗目前已回到家。

根據當局與當地媒體報導，今天稍早，強風與幾個龍捲風席捲南方部分地區，阿拉巴馬州、北卡羅來納州、喬治亞州的天氣造成至少3人喪命。龍捲風對佛羅里達州部分地區造成嚴重破壞。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，今天的大雨和強風襲擊了美東大部分地區，將持續到明天。東北部大片地區預計將有3英寸以上的降雨量，加上部分地區上周末出現大雪，這增加了嚴重洪患發生的風險。

今天，風暴導致12個州、超過41萬8000戶家庭和企業停電。

中西部和五大湖地區明天將持續降雪，8日、9日兩天大部分地區出現暴風雪。國家氣象局表示，積雪發生在風暴的北部和西部邊緣，並包圍了東岸。降雪量預計將達8英寸，並伴隨著強風。

國家氣象局說：「雪會黏在樹木、電線上，加上時速可能超過55英里的陣風，可能會導致停電。」