我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

不能全怪川普？學者：國會黨爭 大選暴力威脅升高

編譯俞仲慈／綜合9日電

華盛頓時報8日報導，一進入2024年，拜登總統和川普就互嗆對方「政治暴力」，不過專家認為兩黨競爭對立嚴重，雙方都有責任，並警告大選逼近，全國性政治暴力威脅恐進一步升高。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)政治暴力研究學者金斯伯格(Benjamin Ginsberg)指出：「並非全是川普的問題，左派也有部分人士和川普一樣沒有底線。」並以加州聯邦眾議員沃特斯(Maxine Waters)暴力言論為例：「沃特斯呼籲民主黨人要『對抗』共和黨人，這是開槍前的警告。」

2023年底，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員、也是川普支持者格林(Marjorie Taylor Greene)表示個人和兩個女兒的住處受到攻擊；還有新罕布夏州男子安德森(Tyler Anderson)也威脅要取共和黨初選參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和克里斯蒂(Chris Christie)的性命，遭到警方逮捕。

即使左派政客也是攻擊目標之一，佛羅里達州男子留下語音訊息，威脅要殺死加州民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)；蒙大拿州男子坦承想要「親手殺死拜登總統」。

馬里蘭大學(University of Maryland)研究員凱恩(Sheehan Kane)表示：「2019到2021年間，國內意識形態極端分子和『匿名者Q』(QAnon)陰謀論的關聯，遠超過其他任何極端組織。」其研究也發現2022年至少20起案件犯罪動機，是出於2020年政治立場分歧。

華府智庫「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)去年10月公布民調，有近四分之一(23%)國人認同「社會偏離正軌，真正的愛國者不得不訴諸暴力，以拯救國家」，而且共和黨人(33%)、民主黨人(13%)，中間選民(22%)都支持被迫訴諸暴力的愛國主張。

金斯伯格表示：「很多民主黨人一想到川普勝選就變得歇斯底里，甚至要採取暴力行動，而共和黨人也會以暴制暴。 」並警告表示：「我認為2024年會發生嚴重流血衝突。」

根據聯邦司法部統計，去年至少有250人因涉及政治暴力受到刑事指控，並有40人因政治衝突不幸喪生。

共和黨 川普 民主黨

上一則

跪頸案 亞裔警質疑審判不公 上訴被最高院駁回

下一則

前副總統潘斯哥哥 不再參選印州聯邦眾議員 眾院不連任達39人

延伸閱讀

律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴

律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴
誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險

誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險
喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格

喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格
愛阿華州初選將登場卻要忙出庭 川普找盟友幫忙拜票

愛阿華州初選將登場卻要忙出庭 川普找盟友幫忙拜票

熱門新聞

Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

2024-01-05 13:29
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
一名南韓籍女性在亞特蘭大遭一個宗教組織成員囚虐致死，震驚韓裔社區。圖為其中五名成年嫌犯，左起分別為Joonho Lee、Hyunji Lee、Gawon Lee、Joonhyun Lee、Eric Hyun。（美聯社）

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

2024-01-08 22:01
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬