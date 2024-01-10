不能全怪川普？學者：國會黨爭 大選暴力威脅升高

華盛頓時報8日報導，一進入2024年，拜登總統和川普 就互嗆對方「政治暴力」，不過專家認為兩黨競爭對立嚴重，雙方都有責任，並警告大選逼近，全國性政治暴力威脅恐進一步升高。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)政治暴力研究學者金斯伯格(Benjamin Ginsberg)指出：「並非全是川普的問題，左派也有部分人士和川普一樣沒有底線。」並以加州聯邦眾議員沃特斯(Maxine Waters)暴力言論為例：「沃特斯呼籲民主黨 人要『對抗』共和黨 人，這是開槍前的警告。」

2023年底，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員、也是川普支持者格林(Marjorie Taylor Greene)表示個人和兩個女兒的住處受到攻擊；還有新罕布夏州男子安德森(Tyler Anderson)也威脅要取共和黨初選參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和克里斯蒂(Chris Christie)的性命，遭到警方逮捕。

即使左派政客也是攻擊目標之一，佛羅里達州男子留下語音訊息，威脅要殺死加州民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)；蒙大拿州男子坦承想要「親手殺死拜登總統」。

馬里蘭大學(University of Maryland)研究員凱恩(Sheehan Kane)表示：「2019到2021年間，國內意識形態極端分子和『匿名者Q』(QAnon)陰謀論的關聯，遠超過其他任何極端組織。」其研究也發現2022年至少20起案件犯罪動機，是出於2020年政治立場分歧。

華府智庫「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)去年10月公布民調，有近四分之一(23%)國人認同「社會偏離正軌，真正的愛國者不得不訴諸暴力，以拯救國家」，而且共和黨人(33%)、民主黨人(13%)，中間選民(22%)都支持被迫訴諸暴力的愛國主張。

金斯伯格表示：「很多民主黨人一想到川普勝選就變得歇斯底里，甚至要採取暴力行動，而共和黨人也會以暴制暴。 」並警告表示：「我認為2024年會發生嚴重流血衝突。」

根據聯邦司法部統計，去年至少有250人因涉及政治暴力受到刑事指控，並有40人因政治衝突不幸喪生。