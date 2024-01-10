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前副總統潘斯哥哥 不再參選印州聯邦眾議員 眾院不連任達39人

編譯周芳苑／綜合9日電
聯邦眾議員葛瑞格‧潘斯。(美聯社檔案照)
聯邦眾議員葛瑞格‧潘斯。(美聯社檔案照)

前副總統副總統潘斯(Mike Pence)的長兄、聯邦眾議員葛瑞格‧潘斯(Greg Pence，印第安納州)9日表示，他今年11月不會競選連任，截至目前為止宣布不競選連任的聯邦眾議員已達39人。

67歲的葛瑞格‧潘斯透過聲明表示，2017年競選聯邦眾議員是因為準備好要再次奉獻一己之力，身為前陸戰隊軍官，他設定目標有計畫的從事(眾議員)這份工作，三屆任期結束後決定不再競選連任。

代表印第安納州第六國會選區的葛瑞格‧潘斯表示，他離開現職將為潘斯家族近四分之一世紀公共服務史畫下句點。

葛瑞格‧潘斯的64歲弟弟潘斯是在前總統川普任內擔任副總統，在那之前，潘斯2001年至2013年擔任聯邦眾議員，並曾擔任一屆印第安納州州長；他去年6月宣布參加總統競選，但在初選中難以獲得支持，去年10月暫停競選活動。

葛瑞格‧潘斯在2021年1月國會大廈遭襲擊時，與弟弟潘斯的妻子和女兒在參院公共旁聽席上，當時支持川普的暴民衝進大樓，試圖阻止承認拜登勝選。

印第安納州另一名共和黨聯邦眾議員布森(Larry Bucshon)前一天也宣布不競選連任，將在國會七屆任期後退休。

截至目前已有39位眾議員宣布不競選連任，包括22名民主黨籍、17名共和黨籍，有些人即將退休，有些人則是另謀高就。

多名議員不連任為今年11月選舉提供許多競爭席位，眾院下屆主控權之爭更加引人關注。眾院目前有220名共和黨議員、213名民主黨議員，共和黨的多數優勢薄弱。

針對一個月前因詐欺被開除的紐約州前議員桑托斯(George Santos)、上個月退休的前加州眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)席位，眾院分別訂2月13日、5月21日舉行特別選舉，確定由誰填補空缺。

眾議員 共和黨 印第安納州

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