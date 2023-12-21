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聯邦巡迴上訴法院：德州防偷渡圍欄 拜登政府無權拆

編譯尤寶琪／綜合20日電
聯邦上訴法院19日下令聯邦移民當局，不可破壞德州政府在邊境設置的帶刺鐵網圍欄。圖為一群無證移民被阻隔在鐵網外。(路透)
聯邦上訴法院19日下令聯邦移民當局，不可破壞德州政府在邊境設置的帶刺鐵網圍欄。圖為一群無證移民被阻隔在鐵網外。(路透)

聯邦上訴法院19日裁定，拜登政府無權撤除德州政府為了防止非法偷渡，而設立在與墨西哥邊境上的帶刺鐵網(razor wire)圍欄。

紐奧良(New Orleans)第五巡迴上訴法院(5th U.S. Circuit Court of Appeals)表示，一名法官裁定聯邦政府不受德州政府提起之訴訟影響，是錯誤的；德州政府聲稱，拆除圍欄的聯邦政策為非法，因此提起訴訟。

法院下令聯邦移民當局，在德州政府對該法官裁決提出上訴同時，不可破壞圍欄；該法官先前拒絕在訴訟結果出爐前，阻止破壞圍欄。

對此，共和黨籍德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)辦公室和司法部都未立即做出回應。

根據德州州長艾伯特(Greg Abbott)在2021年所發起的「孤星作戰」(Operation Lone Star)行動，德州國民兵在葛蘭德河(Rio Grande)沿岸私人土地產設置帶刺鐵網，來阻止非法越境。

這項措施隨後引發了一系列法庭訴訟，包括一項在19日提出、挑戰德州允許州官員逮捕、起訴和驅逐非法越境者的新法律。

針對使用帶刺鐵網的州政府訴訟聲稱，聯邦海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)人員近期加大行動，剪斷、損壞或以其他方式，破壞州政府在取得所有權人許可下，於私人土地上設置的圍欄。

一名聯邦法官在11月批評拜登政府在阻止非法入境美國方面「徹底失敗」；但該法官指出，德州並未表明其具有質疑聯邦政府行為的法律地位。

第五巡迴上訴法19日指出，該法官誤解了一項賦予聯邦政府免受各州法律索賠豁免權的法律，且德州很可能在這起訴訟中勝訴。

巡迴法官(Circuit Judge)鄧肯(Kyle Duncan)為該案寫到：「公眾利益支持對財產權免受政府干預和控制的明確保護。」

聯邦上訴法院19日下令聯邦移民當局，不可破壞德州政府在邊境設置的帶刺鐵網圍欄。圖...
聯邦上訴法院19日下令聯邦移民當局，不可破壞德州政府在邊境設置的帶刺鐵網圍欄。圖為一名聯邦邊境巡邏人員9月間在邊界剪斷鐵網。(路透)

德州 聯邦政府 拜登

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