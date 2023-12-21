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美國與委內瑞拉換囚 釋委總統密友 抓回在逃貪汙國防承包商

記者胡玉立／綜合報導
美國和委內瑞拉達成換囚協議，用委國總統馬杜洛的親密盟友薩博，交換涉及美國軍事史上最大集體貪汙案主謀「肥奧」弗朗西斯。圖為行人行經貼在卡拉卡斯市區要求釋放薩博的海報。(美聯社)
美國和委內瑞拉達成換囚協議，用委國總統馬杜洛的親密盟友薩博，交換涉及美國軍事史上最大集體貪汙案主謀「肥奧」弗朗西斯。圖為行人行經貼在卡拉卡斯市區要求釋放薩博的海報。(美聯社)

拜登總統20日宣布，美國與委內瑞拉達成重大囚犯交換協議。在逃的國防承包商弗朗西斯(Leonard Glenn Francis)已遭委內瑞拉逮捕並遣返美國；委內瑞拉另釋放了遭該國拘留的十名美國人；作為交換，拜登寬赦了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的親密盟友薩博(Alex Saab)。

拜登政府和馬杜洛政府已就包括換囚在內等問題，持續進行了數月談判；這次換囚是雙方迄今最大規模的囚犯交換行動。薩博之前在邁阿密等待接受聯邦洗錢審判，現已返抵委內瑞拉。

現年59歲的弗朗西斯外號「肥奧」(Fat Leonard)，他被指為美國軍事史上最大集體貪汙案主謀，向海軍第7艦隊詐取3500萬元，並向洩露機密的軍官提供財物、享樂與性招待。

「肥奧」在2015年認罪，去年逃避美國判決，逃往委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)，遭委國當局逮捕。不願透露姓名的高層官員表示，預計「肥奧」很快就會登上飛機被引渡回美國，並將被轉移到聯邦拘留所。

現年51歲的薩博去年前往伊朗途中，在維德角(Cape Verde)被捕。聯邦檢察官認為薩博推動了委內瑞拉獨裁社會主義政府的腐敗，薩博被控從國家級合約中挪用數億元。他被拘留一事，一直是華府和加拉加斯之間談判的關鍵癥結。

馬杜洛政府稱薩博重返委內瑞拉，是委國「和平外交」的「勝利象徵」。薩博下了私人飛機後，赴總統府與馬杜洛會合。他在記者會上感謝妻子和政府支持，並說：「我很自豪能為人民和忠誠政府服務，政府沒有放棄，就像我一樣，永不放棄。」

馬杜洛除了交出「肥奧」和釋放十名美國人，還釋放了20名委內瑞拉政治犯；這是委內瑞拉政府和反對派領導人10月達成協議的一部分。

與此同時，美國10月也同意放鬆對委內瑞拉石油天然氣業的制裁6個月，以換取馬杜洛承諾在2024年舉行更自由公正的總統大選。

政府官員向華盛頓郵報表示，拜登做出「極困難決定」，寬赦薩博，讓美國人回家，並「確保最惡名昭彰的一名逃犯『肥奧』被遣返、對其罪行負責。」

拜登說，十名獲釋美國人包括在委內瑞拉「被錯誤拘留的所有六名美國人」；這十人正搭機返美。

涉及美國軍事史上最大集體貪汙案主謀「肥奧」弗朗西斯逃往委內瑞拉後，即遭聯邦警政署...
涉及美國軍事史上最大集體貪汙案主謀「肥奧」弗朗西斯逃往委內瑞拉後，即遭聯邦警政署通緝。(美聯社)

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