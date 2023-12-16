麥卡錫告別演說：川普若當選可能回任公職

14日是國會眾院本會期最後一個開會日，前眾院議長麥卡錫發表告別演說；他不等任期結束，將於本月底卸下眾議員職務，為17年國會生涯畫下句點。(美聯社)

前眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)14日發表告別演說；他不等任期結束，將於本月底卸下眾議員職務，為17年國會生涯畫下句點。但川普若重掌政權，他是否會跟著回鍋，麥卡錫則抱持開放態度。

14日是眾院本會期最後一個開會日，麥卡錫當天在國會辦公室與一小群記者面會數小時，接著在眾院發表告別演說，並與職員合影留念。麥卡錫在演說中暗批繼任議長的立法策略，並將矛頭對準發動罷免 將他拉下台的佛羅里達州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)。

被問到感受如何時，麥卡錫表示，「有點苦樂參半，這並不是我想離開的時機。」

麥卡錫並未排除未來在華府出任其他公職的可能性。

被問到是否接受川普第二任政府的職位時，麥卡錫表示，「是的，我相信為民服務。」

麥卡錫一腳已跨出國會大門，他在眾院的日子屈指可數；他不諱言批評部分共和黨同僚，包括帶頭罷免他的蓋茨。

麥卡錫向來責怪蓋茲帶頭罷免他，且不滿道德委員會對蓋茲的調查結果；麥卡錫14日重提此一指控，蓋茲則再度駁斥。

麥卡錫形容蓋茲「瘋了」，此指蓋茲主張將提出罷免的門檻降至一人；但麥卡錫對此屈服，終致遭罷免。

麥卡錫接著說，「人們會想研究那種瘋癲思想吧？尤其是聯邦調查局。」 對於麥卡錫的批評，蓋茨回應說：「讓我們懷念這位前議長，並為他祈禱。」

麥卡錫不再職掌議事槌且幾乎離開眾院，但忍不住數落了眾院共和黨團領導階層，雖未指名道姓但暗指新議長強生(Mike Johnson)。

麥卡錫表示，他今夏與拜登總統直接談判債務上限，以免拉抬國會其他領袖的聲勢，他將前述談判與參院關於烏克蘭資金和邊境政策的磋商談判進行比較。

麥卡錫說：「如果你有在看，變化看出動靜；總統必須介入，因為總統必須達成協議，這樣民主黨才會投票支持。」

麥卡錫接著說，「但我們不該等待參院決定，我們是多數，我們要跟總統接觸」，顯然暗批強生。