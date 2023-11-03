塔伯維爾杯葛下 參院通過任命案 參謀首長聯席會迎女成員

參院2日通過海軍上將莉莎‧弗蘭切蒂出任海軍軍令部長，她成為美國史上參謀首長聯席會議的首位女性成員。(美聯社)

共和黨 籍阿拉巴馬州聯邦參議員 塔伯維爾(Tommy Tuberville，前譯圖博維爾)為抗議國防部墮胎補助政策，杯葛近400件軍方人事任命已有數月仍不讓步，兩黨國會同僚挫折感愈來愈強烈；參院 2日通過三名高層將領人事案，其中包括美國史上第一位進入參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)的女性首長。

參院2日通過的軍方高層任命包括：海軍上將莉莎‧弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)出任海軍軍令部長，空軍副參謀長、空軍上將艾爾文(David Allvin)升任空軍參謀長以及陸軍中將馬洪尼(Christopher Mahoney)出任陸戰隊副司令。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)2日表示，對於參院通過三名軍方將領的任命感到欣慰，「但我們還有370多件人事案，獲得提名的都是非常優秀的將領，但任命過程卻遭到不必要的阻撓」。

奧斯丁指出，美國現正面臨各種不同的迫切挑戰，「史上最強大的作戰部隊必須全員到齊」。他表示，人事案延宕破壞了軍方的應變準變，讓軍人家庭受到不必要的壓力，因為家庭成員為了支持現役軍人，已經犧牲很多。

美聯社報導，共和黨參議員計畫下周舉行閉門會議，研商如何解決塔伯維爾的人事案阻撓。共和黨同僚設法勸說塔伯維爾將近九個月，但溝通無效。資深國防官員則多次警告，大批人事提名案遭到杯葛，恐將危及美國的應變準備及國家安全。

塔伯維爾杯葛到底的手段1日晚間導致參院議場氣氛緊張，一群共和黨參議員主導議事長達四個多小時，要求61件提名案交付表決，對所有提名人予以高度評價，並且要求塔伯維爾解釋阻撓提名的原因。面對同僚施壓，塔伯維爾並未展現絲毫讓步跡象，只是安靜地起立對每件提名案表示反對。