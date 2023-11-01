聯邦打擊「垃圾費」 勞工部提案全面監管IRA帳戶顧問

2022年全美退休投資人由401(k)退休計畫轉入IRA帳戶的資金高達7790億元，勞工部31日提建議，要求財務顧問、經紀人和保險代理人依聯邦法標準，提供更多保護。(美聯社)

勞工部 31日提案，要求財務顧問、經紀人和保險代理人依聯邦法標準，為個人退休金 帳戶(IRA)投資人確保最佳利益，在勞工部全面監管下，人們將401(k)帳戶資金轉存到IRA帳戶取得專家建議時將獲更多保護。

華爾街日報報導，勞工部嘗試的作法與政府打擊「垃圾費」(junk fees)相呼應。拜登團隊資深經濟政策顧問布雷納德(Lael Brainard)說，退休人士付費接受建議卻未得到最佳利益，反而負擔隱性成本，這就是垃圾費。

根據1974年聯邦「雇員退休收入保障法」(ERISA)，雇主管理401(k)計畫有責任確保員工最佳利益，包括審查投資和費用，除約束雇主，這項「忠實義務標準」(fiduciary standard)也適用於顧問，要求在401(k)提供建議時確保客戶最佳利益。

該項標準並未適用IRA或轉存(rollover)到IRA的部分。勞工部31日提案，轉存到IRA帳戶的部分也應適用「忠實義務標準」；勞工部藉此全面監管退休帳戶的專家建議。

支持者認為，勞工部提案可避免儲戶為投資建議付出太多成本、擠壓儲蓄；白宮稱，退休儲蓄年報酬率可增加0.2%至1.2%，終其一生增加20%。批評者稱，新提案將為諮詢公司帶來更大監管負擔，願意與投資者合作的顧問將減少。

大量戰後嬰兒潮陸續退休，許多人將儲蓄從401(k)轉存到IRA帳戶，對金融服務業者來說是一大商機。研究諮詢公司Cerulli Associates數據顯示，2022年全美退休投資人由401(k)退休計畫轉入IRA帳戶的資金高達7790億元，遠多於2013年的4040億元。

員工福利專業律師雷什(Fred Reish)說，勞工部擔心人們畢生積蓄從401(k)轉入IRA將不受「忠實義務標準」保護，沒有能力分辨顧問建議是否與本身的利益衝突。

有關顧問對退休帳戶該負有哪些責任，聯邦與華爾街已爭論數十年。