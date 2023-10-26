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違反禁言令 川普批法院書記 挨罰1萬元

記者胡玉立／綜合報導
川普在民事詐欺案官司25日庭審休息時間，疑似出言評論法庭工作人員，被主審法官以再次違反禁言令，判處1萬元罰款。(美聯社)
川普在民事詐欺案官司25日庭審休息時間，疑似出言評論法庭工作人員，被主審法官以再次違反禁言令，判處1萬元罰款。(美聯社)

前總統川普的紐約州民事詐欺案審判，在25日出現意外插曲；主審的紐約法官恩格隆(Arthur Engoron)針對川普在法院走廊上發表的言論，傳喚川普上證人席，然後決定川普再次違反禁言令，罰川普1萬元。

來源：世界新聞網

紐約時報指出，這樁法庭意外插曲令人關注；因為儘管川普在法庭外滔滔不絕地為自己辯護，但他已有十多年未在法庭證人席發言了，結果他一站上證人席，法官就做出對他不利判決。預計川普還將在民事詐欺審判及另四樁刑事起訴中作證，25日這樁嚴峻插曲，或許是未來情事的預演。

川普稍早在庭審休息時間表示，恩格隆有黨派傾向，禁言令沒有禁止川普說這樣的話，但川普繼續說道：「坐他旁邊的人非常有黨派傾向，也許比他更有黨派色彩。」休息結束後，恩格隆表示，他擔心這種激烈的氛圍可能會導致真正危險；「我非常保護我的員工，」恩格隆說：「我不希望任何人被殺。」

恩格隆早在3日即指控川普似乎針對一名法庭書記官在社群媒體發布「貶抑性發文」，對川普發出禁言令；20日已先開罰川普5000元。25日當天川普再次違反禁言令，恩格隆要求川普坐上證人席，然後對川普做出罰款1萬元的決定。

川普短暫作證過程中解釋說，他的言論不是針對之前攻擊過的那位書記官，而是針對他的前律師、證人柯恩(Michael Cohen)，但川普也說，雖然他不是談論那位書記官艾莉森·格林菲爾德(Allison Greenfield)，但他的確認為，「她也許會不公平，對我很有偏見」。約三分鐘後，川普走下證人席，恩格隆認為，川普言不由衷，處以罰款。

川普的律師凱斯(Chris Kise)抗議這項裁決，並表示，這名書記官在審判期間出現在最前排位置，加劇了川普的懷疑，「根據經驗，書記官通常不會坐在法官旁邊」。

恩格隆對川普罰款後，審判重新開始，川普律師敦促柯恩承認自己撒謊，並呼籲立即對柯恩做出判決。恩格隆拒絕該請求，川普火速起身離開法庭。

川普 詐欺 紐約時報

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