是否審計阿肯色州長浮報公款案 ? 州議會本周決定

阿肯色州長桑德斯最近因為以公帑購置一個要價1萬9000元的講桌，遭人舉報，陷入一場不尋常的政治醜聞。(美聯社)

曾任川普白宮新聞發言人的阿肯色州 長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)，最近為了一個要價1萬9000元的講桌(Lectern)，遭人舉報，陷入了一場不尋常的政治醜聞。

在社群媒體上將這起醜聞稱之為「講台門」(PodiumGate)的網友，顯然分不出講桌(lectern)和講台(podium)的差別，但無論如何，桑德斯辦公室花大錢買了一個站在後面講話用的昂貴家具，是不爭的事實。

紀錄顯示，桑德斯這款原木帶有藍色檯面和邊框的講桌，是刷州政府信用卡 ，直接向某位知名共和黨員名下工廠購買，帳單1萬9029元；但網路上看似與桑德斯所購買的同款講桌，售價卻遠低於1萬9000元。

桑德斯駁斥所有關於這講桌的不當行為指控，稱整起事件根本就是出於政治動機的攻擊。

但這件事持續在阿肯色州引發高政治熱議；該州議會聯合立法審查委員會(Joint Legislative Audit Committee)將於本周決定，是否針對講桌購買事宜，對州長辦公室進行審計。

桑德斯辦公室表示歡迎審計；桑德斯的發言人艾萊薩·漢寧(Alexa Henning)說：「這只不過是左翼活動人士製造的爭議，目的是將人們的注意力，從州長已簽署成為法律，並正在阿肯色州有效實施的大膽保守派改革政策上轉移開來。」

漢寧稱，使用州府信用卡購買講桌是會計失誤，並已從阿肯色州共和黨為州長就職所籌募的經費中撥款還給州政府。