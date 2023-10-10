爭眾院議長 史卡利斯靠募款實力

路易斯安納州聯邦眾議員、眾院多數黨領袖史卡利斯希望自己的募款實力能讓他當選眾院議長。(路透)

眾院共和黨 團10日將舉行閉門會議討論新任眾院議長推舉人選，遞補麥卡錫 (Kevin McCarthy)遭罷黜後的空缺。紐約時報9日報導，麥卡錫擔任議長期間，路易斯安納州聯邦眾議員 、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)雖然身為黨團第二號人物，卻被排除於決策核心圈之外，如今史卡利斯喊出促進黨內團結的訴求，爭取同僚支持，並強調自己的募款實力堅強，表現亮麗僅次麥卡錫。

報導指出，前任懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)因為批評前總統川普而在2022年共和黨初選面臨得到川普背書候選人哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)挑戰時，許多共和黨高層紛紛出面力挺海吉曼，只有史卡利斯保持沉默。史卡利斯對媒體解釋說，如果公開支持海吉曼，等於觸犯了前總統雷根所說的「第11誡」(11th Commandment)，也就是「對其他共和黨同志應該非禮勿言」。直到海吉曼初選勝過錢尼之後，史卡利斯才發言支持海吉曼。

長期與麥卡錫意見相左的史卡利斯，現正積極爭取遞補麥卡錫的議長遺缺，主要競爭對手則是身為極右派大將的俄亥俄州聯邦眾議員、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)。史卡利斯喊出促進黨內團結的訴求爭取同僚支持，共和黨德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)說：「我們分裂太嚴重了，他能促進國會團結。」

史卡利斯在診斷罹患血癌的數周後宣布角逐議長，並說已經開始接受治療。 支持者表示，健康因素不影響史卡利斯出任議長的能力。

報導指出，史卡利斯也向同僚強調自己的募款表現僅次於麥卡錫。根據統計，史卡利斯出任聯邦眾議員以來，為共和黨貢獻選舉募款總額累計將近1億7000萬元，過去5年為共和黨黨員直接挹注選舉基金有720萬元，上繳共和黨全國選舉委員會(National Republican Campaign Committee)經費則有5000萬元。

共和黨密蘇里州聯邦眾議員華格納(Ann Wagner)說，麥卡錫為黨團募款表現絕佳，「唯一緊追在後的第二名就是史卡利斯」。