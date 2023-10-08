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赫恩退出 眾院議長兩強相爭

記者胡玉立／綜合報導
俄亥俄州聯邦眾議員喬登。(美聯社)
俄亥俄州聯邦眾議員喬登。(美聯社)

曾暗示有意競逐眾院議長寶座的共和黨研究委員會(RSC)主席、奧克拉荷馬州眾議員赫恩(Kevin Hern)，7日宣布為了顧及黨內團結，他不會尋求議長職位。這表示，現在共和黨議長將是史卡利斯(Steve Scalise)和喬登(Jim Jordan)兩強相爭的局面，而且兩人的籌款能力都十分突出；史卡利斯尤占優勢。

赫恩指出，三人爭奪席位「將造成更多分歧，讓選舉議長變得更加困難」，他徵詢眾院共和黨會議所有221名議員，「許多人都強調領導層需要新血輪，但首要的是團結」。

共和黨內鬥罷免眾院議長麥卡錫後，最快在11日選出新議長。歷史顯示，強大籌款能力是贏得議長職權的最大資產。

路易斯安納州聯邦眾議員史卡利斯，目前是眾院排名第二的共和黨人，有15年資歷的他，在2022年期中選舉期間也是黨團內籌款第二高的人物。據其競選團隊向聯邦選舉委員會披露的財務資訊，他競選連任募得逾1800萬元。

史卡利斯的國會競選向盟友和保守派黨團捐出逾1500萬元，其中捐給負責眾院共和黨團選務事項的共和黨眾院全國委員會(NRCC) 款項逾1400萬元。這將是他說服共和黨同僚支持他選議長的有力標章。

共和黨策士邦尚(Ron Bonjean)告訴路透，史卡利斯「在競選中具有優勢」，除了扮演多數黨領袖建立了龐大組織，「在籌款方面也毫不遜色」。

至於擔任司法委員會主席的俄亥俄州聯邦眾議員喬登，在眾院17年，他在這場「金錢遊戲」中也表現出色。他的眾院共和黨籌款能力排名第四，籌集逾1400萬元，主要來自小額捐款者。

但兩人使用募得款項的作法有很大不同。史卡利斯將他募到的幾乎所有資金都捐給了政黨盟友，喬登則是把逾600萬元大筆款項花在籌集小額捐款的數位諮詢和廣告上；他2022年期中選舉期間捐給NRCC至少100萬元，對其他政黨盟友捐出逾60萬元。

喬登有逾半數捐款來自200元以下的小額捐款者，史卡利斯募到的款項約有十分之一來自200元以下的小額捐款者。

路易斯安納州聯邦眾議員史卡利斯。(路透)
路易斯安納州聯邦眾議員史卡利斯。(路透)

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