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封口費案 轉污點證人前律師 川普「暫時」不告了

編譯陳韻涵／綜合6日電
川普(前)決定「暫時撤銷」對前私人律師柯恩(後)提告，但保留再訴的權利。川普雇用柯恩協助處理各種法律糾紛多年，柯恩卻在川普於紐約法院的關鍵刑事案件中轉作污點證人，令川普大為光火，憤而提告。(路透)
川普(前)決定「暫時撤銷」對前私人律師柯恩(後)提告，但保留再訴的權利。川普雇用柯恩協助處理各種法律糾紛多年，柯恩卻在川普於紐約法院的關鍵刑事案件中轉作污點證人，令川普大為光火，憤而提告。(路透)

前總統川普的發言人5日晚表示，川普決定「暫時撤銷」針對轉為檢方污點證人的前私人律師柯恩(Michael Cohen)之告訴，但保留再訴的權利。

川普雇用柯恩協助處理各種法律糾紛多年，柯恩卻在川普於紐約法院的關鍵刑事案件中轉作污點證人；川普譴責柯恩「惡意散播假消息」，公開談論2016年競選期間的封口費醜聞，對他造成「重大名譽損害」。

封口費一事發生在2016年大選期間，涉及違法使用競選捐款，柯恩預定下周出庭；川普另譴責柯恩打破律師與當事人間的保密協議，這是他們當年的雇佣條件之一。

在共和黨內初選民調遙遙領先其他參選人的川普，在他預定對4日在佛羅里達州的訴訟中提出具結前幾天，決定暫時對柯恩撤告；相關證詞原定10月3日發布，但川普調整日程安排，以便出席紐約的另一宗民事貪污訴訟。

川普的發言人表示，川普已決定「暫時停止」控告柯恩，箇中考量之一是川普忙著競選，且面對四宗不同的訴訟，可能之後再提告。

發言人在聲明中表示，「考量川普需要在哥倫布日(Columbus Day，10月9日)就民事案件出庭作證，屆時他將前往偉大的新罕布夏州；川普對抗紐約、華盛頓特區、佛羅里達州和喬治亞州憑空對他興訟之際，川普將繼續跑會贏的競選活動…川普已決定，暫時撤銷對柯恩的訴訟。」

發言人表示，一旦川普「在針對他政治迫害的方面取得勝利，便會接續控告柯恩，柯恩自作自受、罪有應得」，且會讓柯恩成為「自豪的重罪犯」。

柯恩樂見川普的決定，形容這宗在邁阿密提出的訟案「純粹是一種報復性的恐嚇策略」。

柯恩在聲明中表示，「川普懦弱撤告，意圖阻止我在作證時說出真相；我和法律團隊期待全力聚焦川普濫用司法，詳情即將揭曉。」

川普 佛羅里達州 新罕布夏州

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