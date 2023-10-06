遭斥俄國卒子 朱利安尼告拜登誹謗

紐約時報4日援引朱利安尼前助理及朋友說詞報導，指稱過去十年朱利安尼已酗酒好一段時間，朱利安尼召開記者會反駁。(美聯社)

79歲的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)斷然駁斥外界有關他是個酒鬼的傳聞，表示若自己有酗酒問題，還能夠達到如此成就，那可以登上金氏世界紀錄了；另外，面對拜登 總統說他是「俄羅斯卒子」，他的反應是興訟，控告拜登誹謗名譽。

每日郵報(Daily Mail)指出，紐約時報 4日刊出長篇報導稱朱利安尼酗酒，是檢方指控前總統川普 干預2020年選舉案件的關鍵點。

朱利安尼在新罕布夏州召開記者會，會中他列舉自己一生的成就，另宣布因拜登總統形容他是俄國卒子，而對拜登提出誹謗訴訟。

朱利安尼斷然否認自己是酒鬼，他表示，如果他嗜酒成性，還能完成這麼多大事，那他可以登上金氏世界紀錄了。

朱利安尼先透露，自己已對拜登提告後，再談到紐約時報的報導，他說，「我現在沒有酒精上癮問題，從來都沒有」。

朱利安尼表示，拜登2020年10月22日與川普辯論時表示，「各位，朱利安尼一直被耍，當俄國卒子，被餵食俄方提供的不實資訊」。

朱利安尼暗示，自己打算要求「數百萬、數十億」的損失賠償，但不願說明金額。

紐約時報4日一篇報導援引朱利安尼前助理及朋友說詞，指消息來源稱過去十年朱利安尼已酗酒好一段時光，「讓人憂慮」。

紐時報導說，長久以來，朱利安尼的酗酒一直是個問題，鑒於他的官司愈堆愈高，現在特別令人操心。

消息人士透露，特別檢察官史密斯(Jack Smith)現已盤問過證人，了解2020年投票日當晚，及接下來數周，朱利安尼向川普提供建議時，喝了多少酒；兩人一直拒絕接受大選結果。

消息人士很好奇，不知川普對朱利安尼顯然酩酊大醉是故意忽略，還是寬宏大度；假如檢方可以證明川普知道朱利安尼酒醉，那麼川普企圖宣稱自己只是聽從律師建議的說法，其可信度就會大打折扣。