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眾院議長下台 川普否認曾鼓勵蓋茨罷免麥卡錫

記者顏伶如／綜合報導

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免之後，外界對於前總統川普在麥卡錫下台的過程中扮演何種角色，越來越感到好奇。

來源：世界新聞網

主導罷免案的保守派要角、佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)率領下，八名共和黨眾議員投票罷免麥卡錫議長職位時，得到208名民主黨眾議員贊成，3日表決結果216票同意罷免，共和黨有210票不同意。

罷免案表決通過後，蓋茨3日接受媒體訪問時透露，推動罷免麥卡錫獲得川普的支持。蓋茨說，與川普交談之後，「我對自己所作所為是正確的，充滿高度信心」。

國家廣播公司(NBC)分析，蓋茨的說法讓外界留下想像空間，因為他並未具體說明與川普有過哪些「交談」，也沒說兩人討論內容究竟為何。

川普4日則駁斥蓋茨的說法。對於媒體詢問是否曾經鼓勵蓋茨罷免麥卡錫，川普回答：「我沒有。」蓋茨是川普在眾院的重要盟友，兩人下周將在佛州造勢活動同台亮相。

NBC報導，罷免案交付表決前，川普並未幫蓋茨幫腔。連續幾天期間，川普對於罷免案並未發表評論，唯一一次公開評論是3日在罷免麥卡錫案通過後，川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，對共和黨內鬥表示惋惜。

川普在貼文中指出：「為什麼共和黨總是自相殘殺，為什麼不去對抗那些正在摧毀我們國家的民主黨激進左派。」

川普 罷免 麥卡錫

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