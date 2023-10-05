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傳麥卡錫把裴洛西「踢出」辦公室 以便自己搬進去

記者胡玉立／綜合報導
前眾院議長裴洛西4日遷離國會休息辦公室。圖為她今年4月在這間辦公室接受美聯社採訪。(美聯社)
前眾院議長裴洛西4日遷離國會休息辦公室。圖為她今年4月在這間辦公室接受美聯社採訪。(美聯社)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日被罷免下台，他的親近盟友麥亨利(Patrick McHenry)3日下午甫接任代理議長，當下即發電郵要前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)立即騰出她在國會的休息辦公室；有線電視新聞網(CNN)引述兩名共和黨消息人士報導，把裴洛西踢出辦公室的幕後黑手是麥卡錫，因為這樣他就可以搬進去。

來源：世界新聞網

除了裴洛西4日已遷出辦公室之外，前民主黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)也被趕出了他在眾院的辦公室；裴洛西說，她還沒有拿回她的東西。

麥亨利是在3日傍晚6時許透過眾院管理委員會發電郵給裴洛西：「代理議長將重新分配該房間供議長辦公室使用。請在明天騰出空間，房間鑰匙將更換。」接近裴洛西和侯耶爾的消息人士稱，民主黨人在3日投票支持罷免麥卡錫，這擺明了是在報復。

共和黨眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)也將麥卡錫下台歸咎於民主黨。他說：「我不知道他們在抱怨什麼，是他們造成了這種局面。裴洛西的辦公室現在是前議長辦公室。裴洛西和其他民主黨人顯然想要一位新議長，所以，麥卡錫得到了這個辦公室。」

裴洛西3日並未參與表決，當天她在加州參加已故參議員范士丹(Dianne Feinstein)的悼念活動。

裴洛西4日發布聲明說：「新任共和黨領導層必須做出所有重要決定，我們都在熱切等待，而新任代理議長的首要行動之一，就是命令我立即騰出在國會大廈的辦公室。」

裴洛西最後表示，「辦公空間對我來說並不重要，但對他們來說似乎很重要。現在新共和黨領導層已解決了這個重要問題，讓我們希望他們能致力在對美國人民來說真正重要的事情上。」

前眾院議長裴洛西4日遷離國會休息辦公室。圖為她今年4月在這間辦公室接受美聯社採訪...
前眾院議長裴洛西4日遷離國會休息辦公室。圖為她今年4月在這間辦公室接受美聯社採訪。(美聯社)

裴洛西 麥卡錫 眾院

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