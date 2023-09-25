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白宮喊話共和黨 化解內部分歧避免政府停擺

編譯陳韻涵／綜合24日電
拜登譴責「少部分極端共和黨人」，造成聯邦政府面臨關門的窘況。(美聯社)
拜登譴責「少部分極端共和黨人」，造成聯邦政府面臨關門的窘況。(美聯社)

距離政府關門的期限剩不到一周，拜登總統、白宮及其他政府官員向共和黨喊話，盼化解分歧與經費支出僵局，避免政府停擺進而傷害社會。

紐約時報報導，拜登與運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)都已公開呼籲共和黨人在聯邦預算到期的10月1日前化解歧見。

華府國會山莊。(美聯社)
華府國會山莊。(美聯社)

官員指出，政府關門表示軍人領不到薪俸、航空旅行將被打亂，多項公共安全計畫受阻，但在兩黨周末閉門協商後，尚無跡象顯示共和黨正朝化解危機的方向前進。

拜登22日在「非裔國會議員連線」晚宴上，譴責「少部分極端共和黨人」造成此情況，指這群人反對他與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)年初談妥的預算方案，「而今可能迫使每位國民付出代價。」

布塔朱吉24日警告，政府關門將影響新進航管人員的訓練經費與正職人員的薪資，進而延誤航空運輸。

布塔朱吉接受「有線電視新聞網」(CNN)談話節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說：「他們將在無薪的壓力下工作，共和黨眾議員需要有此認知並維持政府運作。」

共和黨眾議員23日齊聚國會山莊，為化解本周的預算歧見努力，但進展有限，反倒是遭遇兩次程序挫敗後，麥卡錫對極右派的要求讓步，將一系列大幅削減全年支出的法案交給眾院，但這不可能是本周與參院磋商的最終版本。

共和黨人坦言，這些動作只是作秀，稱希望推進相關措施並展現「誠意」，最終說服共和黨強硬派支持一項讓政府暫時維持運作的計畫。

眾院談判陷入僵局之際，民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已推動參院本周通過臨時經費措施的程序，並將在兩黨投票後交給眾院。

參院訂26日進行測試投票，眾院的一個跨黨派小組也在探索審議臨時開支計畫的程序選項。

共和黨 眾院 參院

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