靠攏民粹？共和黨菁英批常春藤母校 耶魯、哈佛像「學術空殼」

許多共和黨參選人開始認為，批評常春藤學校對他們的選情會有加分作用，圖為耶魯大學校園。(美聯社)

對於母校耶魯大學與哈佛大學，佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)說，自己好不容易熬過七年的教化。同樣出身這兩所名校的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則說，這兩所曾經尊榮的學府，如今卻陷入自我毀滅的操作。

共和黨 內越來越多像德桑提斯與拉馬斯瓦米這類出身常春藤 名校的菁英，如今回過頭來公開批評母校，希望爭取民粹路線選民的認同，卻從未沒提到名校學歷如何為他們踏入政壇或商界鋪路，終於平步青雲，位居要津。

這些共和黨員的策略，反映了兩黨對於教育定位的調整。數個世代以來，共和黨政治人物以常春藤光環為傲，但現在卻深怕讓絕大多數共和黨選民感到疏遠，因為這些選民並沒有上過大學。

共和黨政治人物說，常春藤母校已經變得跟以前不一樣了。拉馬斯瓦米接受媒體訪問時說，哈佛與耶魯已經不再是自由探索、透過教育啟發行動主義的角色，變成「可悲的、被掏空的學術空殼」。他說，因為曾經就讀這兩所大學，所以知道問題所在。

前總統川普則對母校有不一樣的敘述。川普經常吹捧自己的賓州大學學位，做為智慧的象徵。川普在2017年時曾說：「我就讀常春藤大學。我是好學生，表現優秀。」

德桑提斯在情勢需要時會強調學歷，例如在從政生涯早期，以及最近超級政治行動委員會(super PAC)推出的競選募款廣告中。不過，隨著共和黨愈來愈走向民粹路線，許多共和黨參選人開始認為批評常春藤學校會有加分作用，而且不會被選民認為虛偽。

1990年代擔任哈佛大學政府事務副校長的羅伊(Jim Rowe)指出，德桑提斯與曾就讀哈佛及普林斯頓大學的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)其實都明白自己在胡說八道，「但他們知道選民就是愛聽。」