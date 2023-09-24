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靠攏民粹？共和黨菁英批常春藤母校 耶魯、哈佛像「學術空殼」

記者顏伶如／綜合報導
許多共和黨參選人開始認為，批評常春藤學校對他們的選情會有加分作用，圖為耶魯大學校園。(美聯社)
許多共和黨參選人開始認為，批評常春藤學校對他們的選情會有加分作用，圖為耶魯大學校園。(美聯社)

對於母校耶魯大學與哈佛大學，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說，自己好不容易熬過七年的教化。同樣出身這兩所名校的印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則說，這兩所曾經尊榮的學府，如今卻陷入自我毀滅的操作。

共和黨內越來越多像德桑提斯與拉馬斯瓦米這類出身常春藤名校的菁英，如今回過頭來公開批評母校，希望爭取民粹路線選民的認同，卻從未沒提到名校學歷如何為他們踏入政壇或商界鋪路，終於平步青雲，位居要津。

這些共和黨員的策略，反映了兩黨對於教育定位的調整。數個世代以來，共和黨政治人物以常春藤光環為傲，但現在卻深怕讓絕大多數共和黨選民感到疏遠，因為這些選民並沒有上過大學。

共和黨政治人物說，常春藤母校已經變得跟以前不一樣了。拉馬斯瓦米接受媒體訪問時說，哈佛與耶魯已經不再是自由探索、透過教育啟發行動主義的角色，變成「可悲的、被掏空的學術空殼」。他說，因為曾經就讀這兩所大學，所以知道問題所在。

前總統川普則對母校有不一樣的敘述。川普經常吹捧自己的賓州大學學位，做為智慧的象徵。川普在2017年時曾說：「我就讀常春藤大學。我是好學生，表現優秀。」

德桑提斯在情勢需要時會強調學歷，例如在從政生涯早期，以及最近超級政治行動委員會(super PAC)推出的競選募款廣告中。不過，隨著共和黨愈來愈走向民粹路線，許多共和黨參選人開始認為批評常春藤學校會有加分作用，而且不會被選民認為虛偽。

1990年代擔任哈佛大學政府事務副校長的羅伊(Jim Rowe)指出，德桑提斯與曾就讀哈佛及普林斯頓大學的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)其實都明白自己在胡說八道，「但他們知道選民就是愛聽。」

共和黨 常春藤 德桑提斯

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