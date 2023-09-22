前白宮助理哈欽森新書 控朱利安尼國會暴亂當天性騷擾

前任紐約市長、川普私人律師朱利安尼因涉嫌企圖推翻喬治亞州選舉結果而遭起訴的監獄照。(美聯社)

川普 政府時期的白宮 助理卡西迪‧哈欽森 (Cassidy Hutchinson)在下周即將出版的新書中爆料說，川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)在2021年1月6日國會暴亂事件當天，在集會會場後台對她伸出鹹豬手。

川普政府時期白宮助理卡西迪‧哈欽森的新書「夠了」封面；她在書中爆料，川普私人律師朱利安尼在2021年1月6日國會暴亂事件當天，對她伸出鹹豬手。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，27歲的哈欽森去年出席國會暴亂事件眾院特別委員會作證時爆出驚人內幕，而她任職於川普政府的工作詳情則在即將出版的新書「夠了」(Enough，暫譯)中透露端倪。

衛報(The Guardian)率先引述書中內容，指哈欽森寫道，朱利安尼在國會暴亂當天，在集會會場後台把他的手「伸進我的西裝外套，接著下探到裙子」；CNN稍後證實衛報的報導內容。

朱利安尼的政治顧問兼發言人谷德曼(Ted Goodman)發布聲明，痛斥哈欽森的說法是「噁心的謊言」。

谷德曼說：「試問哈欽森為何在兩年半之後才做出這項指控，這是推銷書籍的手段，這是用來誹謗朱利安尼的噁心謊言，朱利安尼在紐約市長任內表現卓越，打擊黑手黨、整頓市政，並在911事件過後安撫市民。」

哈欽森在書中寫道，朱利安尼性騷擾她的時候，川普競選團隊成員、保守派律師伊士曼(John Eastman)等人都在場，伊士曼和朱利安尼都是2020年選舉被竊論的支持者。

哈欽森描述，朱利安尼宣稱取得選舉舞弊的證據，「他洋溢著如愛麗絲夢遊仙境(Alice's Adventures in Wonderland)中柴郡貓(Cheshire cat)般的笑容，揮舞著成疊文件，走向我，就像一匹狼靠近牠的獵物」。

哈欽森寫道，「朱利安尼說『我們有證據了，都在這裡』，接著他的手環抱住我的身體，拉近我們的距離，我可以感覺到那疊文件壓在我背上，我低下頭看到他另一隻空著的手伸進我西裝外套的摺縫。」

哈欽森寫道，「朱利安尼用手指撫摸衣服布料說：『我喜歡你今天穿的皮外套』。他的手順勢從外套向下滑，觸碰到我的裙子」。

哈欽森寫道，「我感覺到他冰冷的手指沿著我的大腿移動。他抬起下巴，他的眼白看似有些黃疸。我把目光轉向伊士曼，他色迷迷地看著」。

哈欽森寫道，「我壓抑緊繃的肌肉，掙脫魯迪(朱利安尼)的掌握，怒氣沖沖的衝出帳篷，尋找馬克(梅杜斯)。」哈欽森當時是白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的助理。

伊士曼的律師伯納姆(Charles Burnham)否認哈欽森的指控，形容那是「誹謗」。