我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

前白宮助理哈欽森新書 控朱利安尼國會暴亂當天性騷擾

編譯陳韻涵／綜合21日電
前任紐約市長、川普私人律師朱利安尼因涉嫌企圖推翻喬治亞州選舉結果而遭起訴的監獄照。(美聯社)
前任紐約市長、川普私人律師朱利安尼因涉嫌企圖推翻喬治亞州選舉結果而遭起訴的監獄照。(美聯社)

川普政府時期的白宮助理卡西迪‧哈欽森(Cassidy Hutchinson)在下周即將出版的新書中爆料說，川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)在2021年1月6日國會暴亂事件當天，在集會會場後台對她伸出鹹豬手。

川普政府時期白宮助理卡西迪‧哈欽森的新書「夠了」封面；她在書中爆料，川普私人律師...
川普政府時期白宮助理卡西迪‧哈欽森的新書「夠了」封面；她在書中爆料，川普私人律師朱利安尼在2021年1月6日國會暴亂事件當天，對她伸出鹹豬手。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，27歲的哈欽森去年出席國會暴亂事件眾院特別委員會作證時爆出驚人內幕，而她任職於川普政府的工作詳情則在即將出版的新書「夠了」(Enough，暫譯)中透露端倪。

衛報(The Guardian)率先引述書中內容，指哈欽森寫道，朱利安尼在國會暴亂當天，在集會會場後台把他的手「伸進我的西裝外套，接著下探到裙子」；CNN稍後證實衛報的報導內容。

朱利安尼的政治顧問兼發言人谷德曼(Ted Goodman)發布聲明，痛斥哈欽森的說法是「噁心的謊言」。

谷德曼說：「試問哈欽森為何在兩年半之後才做出這項指控，這是推銷書籍的手段，這是用來誹謗朱利安尼的噁心謊言，朱利安尼在紐約市長任內表現卓越，打擊黑手黨、整頓市政，並在911事件過後安撫市民。」

哈欽森在書中寫道，朱利安尼性騷擾她的時候，川普競選團隊成員、保守派律師伊士曼(John Eastman)等人都在場，伊士曼和朱利安尼都是2020年選舉被竊論的支持者。

哈欽森描述，朱利安尼宣稱取得選舉舞弊的證據，「他洋溢著如愛麗絲夢遊仙境(Alice's Adventures in Wonderland)中柴郡貓(Cheshire cat)般的笑容，揮舞著成疊文件，走向我，就像一匹狼靠近牠的獵物」。

哈欽森寫道，「朱利安尼說『我們有證據了，都在這裡』，接著他的手環抱住我的身體，拉近我們的距離，我可以感覺到那疊文件壓在我背上，我低下頭看到他另一隻空著的手伸進我西裝外套的摺縫。」

哈欽森寫道，「朱利安尼用手指撫摸衣服布料說：『我喜歡你今天穿的皮外套』。他的手順勢從外套向下滑，觸碰到我的裙子」。

哈欽森寫道，「我感覺到他冰冷的手指沿著我的大腿移動。他抬起下巴，他的眼白看似有些黃疸。我把目光轉向伊士曼，他色迷迷地看著」。

哈欽森寫道，「我壓抑緊繃的肌肉，掙脫魯迪(朱利安尼)的掌握，怒氣沖沖的衝出帳篷，尋找馬克(梅杜斯)。」哈欽森當時是白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的助理。

伊士曼的律師伯納姆(Charles Burnham)否認哈欽森的指控，形容那是「誹謗」。

哈欽森 川普 白宮

上一則

「無標籤」黨崛起 民主黨憂左右搖擺州選情助力川普

下一則

政府電腦出錯 數十萬童被踢出白卡 各州緊急補救

延伸閱讀

挖拜登牆腳？川普下周赴底特律 爭取勞工選票

挖拜登牆腳？川普下周赴底特律 爭取勞工選票
資深媒體人新書爆料 20年大選是梅鐸和川普交惡轉捩點

資深媒體人新書爆料 20年大選是梅鐸和川普交惡轉捩點
「與川普沾邊的人都爛透了」朱利安尼籌律師費 金主：不給一毛錢

「與川普沾邊的人都爛透了」朱利安尼籌律師費 金主：不給一毛錢
朱利安尼籌律師費 億萬金主冷眼旁觀「與川普沾上邊的人都爛透了」

朱利安尼籌律師費 億萬金主冷眼旁觀「與川普沾上邊的人都爛透了」

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...