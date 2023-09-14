3大車廠將罷工 拜登的政治挑戰 恐衝擊全國經濟

圖為拜登總統2022年9月14日參觀底特律車展，試駕一輛電動車。(美聯社)

拜登 總統一向密切關注電動車 政治動向，他幫助制定數十億元的補助計畫，以創造新的製造業工作，並極力討好聯合汽車工會(UAW)，然而隨著工會與三大車廠通用汽車(GM)、斯泰蘭蒂(Stellantis)、福特(Ford)的勞資談判正逼近14日晚潛在罷工 的時限，汽車製造業轉向電動車所帶來的政治挑戰可能才剛拉開序幕。

拜登總統一向自詡為最支持工會的總統，若發生罷工將對其形成考驗。(路透)

這場罷工的可能性考驗拜登，他一向自詡為最支持工會的總統，也可能重塑戰場州密西根的政治局勢，並衝擊全國經濟。

UAW希望製造電池等電動車零件的工人能享有更高的薪資與勞動標準，底特律車廠反駁表示這些工人通常受雇於外國製造商的合資公司，這些公司非完全受美國車廠控制，車廠表示即使能為電池製造工人加薪，但可能使車廠失去競爭力，難以和特斯拉等非工會競爭對手抗衡。

另一端，前總統川普正與拜登競爭，他借題發揮稱拜登的乾淨能源政策會犧牲美國的工作機會，並導致價格上漲。

白宮官員則表示，拜登仍將兌現承諾，推動優異的工作機會與國內的電動車產業。

白宮與UAW及汽車產業的協調人史柏靈(Gene Sperling)表示：「總統的政策一直致力於確保電動車的未來不僅在美國製造，還會為目前工作受威脅的汽車工人推動良好的工會工作，以及公平的過渡轉型。」

然而到目前為止，拜登僅含糊地談到工資問題，至少在公開場合是如此，上個月他表示過渡到電動車應該讓工人獲得優渥的薪資與福利，以扶養他們的家庭，但當工會工作被新工作取代時，應該支付工會成員相稱的薪資，白宮經濟顧問柏恩斯坦(Jared Bernstein)13日透露，拜登鼓勵車廠與工會繼續談判並達成協議。

罷工若發生可能促使拜登的態度更明確，在他與工人的承諾和避免長期罷工的妥協間做選擇。

與燃油車相比，電動車的零件較少，組裝所需的人力也較少，因此爭論的核心是，燃油車過渡至電動車是否會加速汽車產業工會工作的衰退。