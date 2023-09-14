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維州女選將直播夫妻性愛遭批 民主黨高層支持捐款反增

編譯潘勛／綜合13日電
蘇珊娜‧吉布森(圖)11日遭踢爆曾與丈夫在網站「Chaturbate」合法直播他們的性愛後，本來遭到嘲笑，但維州民主黨女性高層12日很快挺身為她辯護。（美聯社）
蘇珊娜‧吉布森(圖)11日遭踢爆曾與丈夫在網站「Chaturbate」合法直播他們的性愛後，本來遭到嘲笑，但維州民主黨女性高層12日很快挺身為她辯護。（美聯社）

代表民主黨角逐維吉尼亞州議會重要席次的護士蘇珊娜‧吉布森(Susanna Gibson)，11日遭踢爆曾與丈夫在網站「Chaturbate」合法直播他們的性愛過程後，本來遭到各方訕笑，但維州民主黨女性高層12日很快挺身為她辯護，其他女性也群起聲援，捐款支持吉布森的選戰，反擊想藉此打擊吉布森選情的共和黨

美聯社報導，維州民主黨重量級人士、州參議員路易絲‧盧卡斯(Louise Lucas)12日出面為吉布森辯護，呼籲選民讓「今天變成(吉布森)選戰募款最大的日子」；許多女性選民轉推盧卡斯的X社媒(前推特)貼文，而且捐款給吉布森。

45歲的國防承包商亞曼達‧林頓(Amanda Linton)瞧過視頻，表示誰都知道公布候選人夫妻性愛視頻，是想遂行政治謀殺，「這件事妨礙到誰啦？她那麼做沒違反任何法律，她是跟她老公做愛耶，天啊！」

吉布森競選時主打捍衛女性墮胎權，在墮胎管道日減的維吉尼亞州斬獲支持。

林頓表示，雖然她家不在吉布森的選區，但她捐了25元，還打算再捐100元。

盧卡斯表示，她猜想吉布森夫婦的視頻會被共和黨外流，純粹是想羞辱吉布森，傷害她的選情，「一切只與控制州立法會有關」。

民主黨女性候選人倡議組織「艾蜜莉的名單」(Emily’s List)也為吉布森辯護，表示吉布森競選公職，原意是因為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，所以她出來捍衛生殖權，共和黨咬著吉布森，純因她敢與他們對抗，選民因此力挺吉布森。

對於吉布森夫妻性愛視頻流出後的影響，有人認為在她州府里奇蒙(Richmond)市郊的選區，會打擾選情，行不通；其他人則認為她並沒違法，沒做錯什麼，「性生活與政見無關」，沒道理她不能勝出。

民主黨 維吉尼亞州 共和黨

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