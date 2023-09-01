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朱利安尼籌律師費 億萬金主冷眼旁觀「與川普沾上邊的人都爛透了」

編譯陳韻涵／綜合1日電
因擔任川普私人律師而落得官司纏身的前紐約市長朱利安尼已喪失大金主的支持，他們無意協助他支付訴訟費用。圖為他在喬州到案時拍攝的監獄照。(美聯社)
因擔任川普私人律師而落得官司纏身的前紐約市長朱利安尼已喪失大金主的支持，他們無意協助他支付訴訟費用。圖為他在喬州到案時拍攝的監獄照。(美聯社)

消息人士透露，曾在2008年贊助紐約市前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)角逐總統的億萬富豪金主，如今在朱利安尼官司纏身之際，紛紛縮手，表明無意協助他支付訴訟費用。

熟悉無黨派組織「公開的秘密」(OpenSecrets)數據的消息人士指出，朱利安尼擔任紐約市長期間受到多名商業巨擘的青睞，2008年金援他超過6000萬元競選總統。

現在朱利安尼因擔任前總統川普的私人律師和企圖幫助川普推翻總統大選結果而落得官司纏身，這些大金主卻決定收手，拒絕援助付不出律師費的朱利安尼。

聯邦選委會(Federal Election Commission, FEC)資料顯示，億萬富豪投資人庫柏曼(Leon Cooperman)曾在朱利安尼2008年競選總統時捐款2300元，但他目前並無相關贊助計畫。庫柏曼說：「我不會給他一毛錢，我強烈反對川普，這是一齣美式悲劇。他(朱利安尼)曾是做得很棒的市長，結果與川普沾上邊的人都爛透了。」

家得寶(Home Depot)聯合創辦人朗格尼(Ken Langone)的助理也表示，身家逾70億元的朗格尼不打算幫朱利安尼支付律師費；FEC數據顯示，朗格尼曾在朱利安尼2008年競選總統時捐款4600元。

另外，曾贊助朱利安尼選總統的全國改裝車競賽協會(NASCAR)前執行長法蘭斯(Brian France)也袖手旁觀，他透過電郵表示，「我曾支持魯迪(朱利安尼)選總統並參與其他政治活動，我不知道發生什麼事，我想念以前的那個魯迪，我真的非常想念那個魯迪。」法蘭斯本身也有官司未了，他2018年因吸毒後駕車被捕並認罪，從此向NASCAR請假。

朱利安尼目前自行設法籌措訴訟費用，包括透過「捍衛朱利安尼政治行動委員會」(Giuliani Defense PAC)募款，並賣掉他在紐約的公寓，變現600多萬元。

FEC數據顯示，川普在喬治亞州到案以來，已募得超過700萬元，但川普的政治行動資金並未規畫替朱利安尼的訴訟支付半毛錢。

川普 紐約市 喬治亞州

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