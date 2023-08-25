我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

共和黨全國委員會主席：參選人不談墮胎就贏不了選舉

記者顏伶如／綜合報導
共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)24日接受福斯電視節目訪問時說，看到墮胎議題在23日的共和黨初選辯論上獲得熱烈甚至針鋒相對的討論，感覺非常欣慰。(路透)
共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)24日接受福斯電視節目訪問時說，看到墮胎議題在23日的共和黨初選辯論上獲得熱烈甚至針鋒相對的討論，感覺非常欣慰。(路透)

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)24日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)電視節目訪問時說，看到墮胎議題在23日的共和黨初選辯論上獲得熱烈甚至針鋒相對的討論，感覺非常欣慰。

據紐約時報分析，23日辯論會上獲得八名初選參選人討論最久的議題就是墮胎，比討論前總統川普的時間還多出一分鐘。

麥克丹尼爾受訪時說，民主黨在2022年期中選舉主打保護墮胎權的策略奏效，2024年大選很可能採取相同模式。保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻之後，民主黨吸引了挺墮胎民眾的支持，墮胎議題似乎讓選民紛紛站出來投票給民主黨，墮胎議題對共和黨參選人則變成政治風險，某些參選人嘗試淡化處理。

麥克丹尼爾說：「如果我們的參選人沒辦法回答問題，不能做出回應，我們是贏不了的。」

某些民主黨人士及墮胎權倡議者同樣樂見共和黨參選人在初選辯論討論墮胎，因為討論內容剛好可以用來提醒選民，共和黨在墮胎議題上採取立場趨於極端保守。

墮胎權倡議團體「全國墮胎權利聯盟─美國支持選擇」(NARAL Pro-Choice America)透過推特帳號對麥克丹尼爾回應寫道：「有人應該跟她說，如果他們真的敢討論墮胎，是贏不了選舉的。」

角逐共和黨初選的參選人強烈反對墮胎，或許在初選中可以吸引到共和黨支持者的票，但大選時卻難以在中間選民或獨立選民之間獲得同樣的熱烈迴響。

八名參選人都支持最高法院推翻「羅訴韋德案」，但對是否頒布全國禁止墮胎的聯邦法令、或是把墮胎權交由各州自行決定，八人卻有不同看法。

前副總統潘斯(Mike Pence)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)都支持禁止妊娠15周墮胎的全國命令。

墮胎 共和黨 民主黨

上一則

「我需要朋友」德州男童敲門曝遭霸凌 6900萬網友看了心疼

下一則

拿蛋砸幼童… 父母抖音惡搞逾6億次點閱 專家怒批不好玩

延伸閱讀

一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵

一洲焦點／如果川普不能選…共和黨首場辯論成關鍵
即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持

即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持
共和黨總統初選首辯 德桑提斯先攻杭特•拜登

共和黨總統初選首辯 德桑提斯先攻杭特•拜登
民調只剩12%…德桑提斯當務之急「證明能取代川普」

民調只剩12%…德桑提斯當務之急「證明能取代川普」

熱門新聞

佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
川普的監獄大頭照已公開。（路透）

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

2023-08-24 20:30
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24
Edwin汪四年前在工廠招牌前拍下開工照。(Edwin汪提供)

天降大禍 載毒劑火車俄州出軌 華商2工廠被迫慘烈關閉

2023-08-21 11:53
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。(美聯社)

新車價飆 僅三菱掀背車Mirage在2萬元以下 民眾得花42周薪資

2023-08-22 15:52

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷