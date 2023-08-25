共和黨全國委員會主席：參選人不談墮胎就贏不了選舉

共和黨全國委員會主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)24日接受福斯電視節目訪問時說，看到墮胎議題在23日的共和黨初選辯論上獲得熱烈甚至針鋒相對的討論，感覺非常欣慰。(路透)

共和黨 全國委員會(Republican National Committee，RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)24日接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)電視節目訪問時說，看到墮胎 議題在23日的共和黨初選辯論上獲得熱烈甚至針鋒相對的討論，感覺非常欣慰。

據紐約時報分析，23日辯論會上獲得八名初選參選人討論最久的議題就是墮胎，比討論前總統川普的時間還多出一分鐘。

麥克丹尼爾受訪時說，民主黨 在2022年期中選舉主打保護墮胎權的策略奏效，2024年大選很可能採取相同模式。保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻之後，民主黨吸引了挺墮胎民眾的支持，墮胎議題似乎讓選民紛紛站出來投票給民主黨，墮胎議題對共和黨參選人則變成政治風險，某些參選人嘗試淡化處理。

麥克丹尼爾說：「如果我們的參選人沒辦法回答問題，不能做出回應，我們是贏不了的。」

某些民主黨人士及墮胎權倡議者同樣樂見共和黨參選人在初選辯論討論墮胎，因為討論內容剛好可以用來提醒選民，共和黨在墮胎議題上採取立場趨於極端保守。

墮胎權倡議團體「全國墮胎權利聯盟─美國支持選擇」(NARAL Pro-Choice America)透過推特帳號對麥克丹尼爾回應寫道：「有人應該跟她說，如果他們真的敢討論墮胎，是贏不了選舉的。」

角逐共和黨初選的參選人強烈反對墮胎，或許在初選中可以吸引到共和黨支持者的票，但大選時卻難以在中間選民或獨立選民之間獲得同樣的熱烈迴響。

八名參選人都支持最高法院推翻「羅訴韋德案」，但對是否頒布全國禁止墮胎的聯邦法令、或是把墮胎權交由各州自行決定，八人卻有不同看法。

前副總統潘斯(Mike Pence)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)都支持禁止妊娠15周墮胎的全國命令。