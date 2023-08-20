再進白宮？浮華世界：伊凡卡夫婦回歸川普競選團隊

川普的長女伊凡卡(中)與女婿庫許納(左)據說將投入他的助選團隊，圖為兩人在2016年為川普助選。(路透)

前總統川普 2021年卸任離開白宮之後，原本雙雙擔任白宮資深顧問的長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)及女婿庫許納 (Jared Kushner)便淡出政壇。「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌報導，川普在共和黨初選民調持續上升，伊凡卡現已回到川普競選團隊，期盼川普如果贏得2024年大選，她就能跟丈夫再度擁有白宮官銜。

報導指出，41歲的伊凡卡與42歲的庫許納如今都在幕後為川普競選團隊效力。

不過，庫許納夫妻的友人則對「每日郵報」(Daily Mail)否認「浮華世界」報導，並說庫許納夫妻退出政治圈的決定「沒有任何改變」。

伊凡卡2022年11月在Instagram發表聲明表示，決定遠離政治圈，專心照顧家庭，不會參與父親角逐2024年大選的競選。她在聲明中寫道：「我很愛我的父親。」

「浮華世界」報導，川普核心圈人士透露，庫許納夫妻最近又恢復參加活動，上個月便出席川普在位新澤西州貝明斯特(Bedminster)高爾夫球度假村舉行，一場招待「讓美國再度偉大」(MAGA)精英成員的私人行程。

報導指出，貝明斯特活動過後，隨著川普各項民調支持度一路走高，庫許納夫妻參與政治圈活動以及選舉行程變得較往常活躍，兩人是以川普家屬身分出席，並非競選團隊主管。

庫許納夫妻的友人則對「每日郵報」說，庫許納夫妻並沒有回到政治圈的打算，但兩人對於能帶著孩子與川普一同在貝明斯特共度夏天感到非常快樂。

川普競選團隊一名選舉策略高層主管說，庫許納夫妻今夏較常參加活動，兩人也清楚表明願意支持川普，「他們會到會議上探頭打招呼」。

「浮華世界」報導，一名前任川普政府官員說，庫許納開設的Affinity Partners私募股權基金仰賴沙烏地阿拉伯的大量投資，如果川普再次選上總統，庫許納必須保護自己的勢力地盤，尤其在中東事務方面。前任官員說，現在川普民調支持度領先40個百分點，庫許納開始裝得自己與競選團隊有關。