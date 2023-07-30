大法官艾里托：國會無權規範最高法院操守

大法官艾里托。(美聯社)

大法官 艾里托(Samuel Alito)表示，國會無權對最高法院頒布操守規範，憲法未授予國會權限來監管最高法院。外界對於大法官院外活動的檢驗日增，國會有議員提案回應這種趨勢，艾里托是第一位公開表態反對這類立法的大法官。

美聯社報導，艾里托接受華爾街 日報(WSJ)電子報專訪表示，自己「知道這個看法會引起爭議，但憲法裡沒給國會權限來監管最高法院，就這樣。」華爾街日報表示，艾里托7月上旬受訪，28日刊出。

民主黨上周透過參院司法委員會，想提出規範最高法院操守的法案，話雖如此，法案通過全院表決的機率渺茫。

除開大法官，所有聯邦法官都已遵守聯邦司法體制發展出來的操守規範。但最高法院有獨特地位，是憲法創設的唯一聯邦法院，讓適用於其他聯邦法官的操守標準，約束不到最高法院。

ProPublica今年稍早報導，大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)接受共和黨大金主豪華的度假招待，還參與房地產交易，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)又拒絕在參院委員會出席作證，談最高法院的操守，民主黨於是想有所回應。

ProPublica接下來又踢爆大法官艾里托與共和黨金主在阿拉斯加共度豪華假期，而該金主接下來的商業利益將在最高法院審判。美聯社7月上旬也報導，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在自己助理幫忙下，過去十年到各學院參訪時，順便為自己寫的書打廣告，增加銷路。

2006年出任大法官的艾里托目前73歲，有看法認為他該稟報阿拉斯加假期，或者該迴避涉及該金主、對沖基金老闆辛格(Paul Singer)的案子；艾里托拒不從命。

ProPublica刊出其報導前幾小時，艾里托自己執筆在華爾街日報輿情版撰文表示，不願對自己被指控避而不答，但他了解，各級法官及大法官一般不會回應批評他們的人。

其他大法官對操守規範立法一事都沒明確發言，羅伯茲則質疑國會沒有權限監督最高法院。