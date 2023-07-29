整治軍中性侵 拜登簽決定權轉移令

拜登總統28日簽署行政命令，將軍中起訴性侵等嚴重罪行的決定權由部隊指揮官轉移給獨立軍事檢察官，原因是指揮官經常淡化處理相關案件。(Getty Images)

拜登 總統28日簽署行政命令，將軍中起訴性侵 等嚴重罪行的決定權由部隊指揮官轉移給獨立軍事檢察官，原因是指揮官經常淡化處理相關案件。

這項行政命令讓2022年國會通過的法案得以正式實施，旨在加強保護現役軍人；以往軍職人員在遭受侵犯後，能否討回公道，往往取決於單位指揮官是否嚴肅看待此事。

國會議員鑑於軍中性侵事件不斷增加，多年來不斷就此議題與國防部 領導階層爭執，聲稱指揮官有時為保護所屬單位或自己的名譽，寧可對指控事件視而不見，縱容被控犯罪的人，而使用獨立檢察官可加大檢控力道。

但軍方高層認為，這麼做恐削弱指揮官的權威。

由國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)設立的軍中性侵問題獨立審查委員會2021年提出20多項建議，總統最新行政命令所帶來的改變就是建議內容之一，並在去年列入年度國防授權法案。由於這項變革牽涉到「軍事司法統一法典」(Uniform Code of Military Justice)的修改，需要總統採取正式行動。

拜登團隊資深官員對媒體表示，這是軍事法典1950年頒布以來最具效力的變革。

事實上，五角大廈已推進這項變革。 陸軍、海軍、海軍陸戰隊和空軍一年前成立新的特別審判律師辦公室，今年底前將接下起訴決定權；2025 年1月1日起，起訴權限將擴及性騷擾案。

2022年全美有8942件性侵案件與軍人有關，多於前一年的8866例。