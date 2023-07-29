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密件門再追3重罪 川普：絕不會退選

記者胡玉立／綜合報導
因將機密檔案攜回的「密件門」案，再被特檢官史密斯(左)控三罪的次日，前總統川普(右)矢言即便被定罪，仍將繼續競選總統。(Getty Images)
因將機密檔案攜回的「密件門」案，再被特檢官史密斯(左)控三罪的次日，前總統川普(右)矢言即便被定罪，仍將繼續競選總統。(Getty Images)

「密件門」檢方最新指控前總統川普下令佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)員工刪除安全監視器影像，企圖妨礙聯邦調查。面對這項新增重罪起訴罪名，川普28日否認自己有處理不當行為。他還表示，他即使因多項指控而被定罪判刑，也不會終止2024年總統競選活動。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查川普涉嫌卸任後帶走白宮機密文件的「密件門」案，27日再追加三項新的刑事重罪罪名，起訴罪名因此達到40項。

川普28日接受保守派電台節目主持人佛瑞德里克斯(John Fredericks)訪問時表示，他認為自己並不需要交出海湖莊園的監視器影像，但他後來還是這麼做了。他說：「這些是監視器影像，我們已經交給他們了……我根本不確定他們在說什麼。」

前總統川普因將機密檔案攜回的「密件門」案再被控三罪的次日，矢言即便被定罪，仍將繼...
前總統川普因將機密檔案攜回的「密件門」案再被控三罪的次日，矢言即便被定罪，仍將繼續競選總統。圖為他上月13日回記者問題。(路透)

川普還表示，「他們昨天追查了兩名優秀員工，很優秀的人。他們試圖恐嚇他人，好讓人編造出關於我的謊言。只因為我沒有做錯任何事。」

川普並說，他即使因多項指控被定罪並被判刑，也不會結束2024年總統競選活動。

除了已列為被告的川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)，檢方還新增另一被告：現年56歲的海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)。

起訴書寫道，聯邦調查人員發出傳票索取海湖莊園監視器影像檔案，但川普與諾塔、狄奧利維拉卻串通將影像藏起來。狄奧利維拉當時告訴另一工作人員：「老闆要求刪除伺服器」。檢方還指控狄奧利維拉在自願採訪中向FBI撒謊，謊稱他沒有參與搬移海湖莊園機密文件箱。

監視器檔案對調查關係重大，諾塔曾將數箱文件從儲藏室搬進搬出，都被監視器拍下；在司法部人員抵達海湖莊園前一天，箱子也曾被搬動。

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