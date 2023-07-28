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拜登常失言、麥康諾突僵住…政治人物顯露老態 凸顯高齡化現象

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（中）本週在國會主持記者會時突然僵住，引發外界關注。 （美聯社）
聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（中）本週在國會主持記者會時突然僵住，引發外界關注。 （美聯社）

聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）本週在國會主持記者會時突然僵住，令人再次體認到美國政壇大老們的年齡，比起其他民主國家的許多領導人都還年長得多。

路透報導，現年80歲的拜登（Joe Biden）是白宮有史以來最老的總統，比起皮尤研究中心（Pew Research Center）分析的世界各國領導人年齡中位數62歲，還要大上將近20歲。

雖然拜登比目前最年長的國家領導人、90歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）還年輕，但他已老得可以當智利總統波里奇（Gabriel Boric）或上個月下台的前芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的祖父，這兩人都年僅37歲。

不過，拜登還是比美國國會的某幾位成員來得年輕。

81歲的麥康諾26日在一場國會記者會上說到一半突然愣住，一動也不動地於麥克風前站了23秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開。他之後重回現場，告訴記者「我很好」，然後就各種政治議題回答提問。

這段插曲令外界擔憂他的健康狀況，尤其他今年3月才剛跌倒出現腦震盪而住院。

參議院另有3人比麥康諾年長，包括89歲的共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）、89歲的民主黨參議員范士丹（Dianne Feinstein）及81歲的參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

其他許多議員也已經70多歲。政治分析網站FiveThirtyEight指出，美國參議院目前的參議員年齡中位數是65.3歲，創史上最高齡紀錄；相較之下，美國全部人口的年齡中位數僅有38.8歲。

根據「國際國會聯盟」（Inter-Parliamentary Union）統計，美國參議員的平均年齡為64歲，在全球所有國會機構中排名第7高，甚至高於有更高齡人口的日本、義大利和希臘。

拜登的高齡也令外界質疑他是否應該競選連任總統。他最近才在講台上被沙包絆倒、走路時小心翼翼，而且經常失言。

拜登在2024年總統大選可能對決現年77歲的前總統川普（Donald Trump）。路透民調則顯示，許多美國民眾認為這兩人都太老，不應該競選總統。

參議員 拜登 參議院

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