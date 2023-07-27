造謠2020年大選喬州選務員作票 朱利安尼認了

前任川普律師朱利安尼坦承，2020年大選過後造謠中傷兩名喬治亞州選務人員。(美聯社)

根據法院紀錄，前任川普 律師朱利安尼(Rudy Giuliani)向法院坦承，2020年大選過後造謠中傷兩名喬治亞州選務人員，聲稱選務人員在亞特蘭大為選票動手腳。

喬州 選務人員費里曼(Ruby Freeman)、摩斯(Shaye Moss)2021年12月向華府特區 聯邦地方法院控告朱利安尼誹謗。訴狀中指出，朱利安尼及其他人士聯手散布網路影片，抹黑費里曼與摩斯操弄計票過程。費里曼與摩斯為母女關係，兩人都在喬州富爾頓郡(Fulton County)選舉委員會任職，參與州農體育館(State Farm Arena)的計票過程。

紐約時報報導，根據朱利安尼25日晚間送交法院的聲明書，朱利安尼承認，當時指稱為選票動手腳的言論是「可訴過失」(actionable)且「不實」(false)。

朱利安尼在兩頁的聲明書中表示，對於遭到指控的罪行事實將不再提出反駁。

不過，朱利安尼同時表示，在這件誹謗案中還是有辯護論點，並稱當時對費里曼與摩斯發表的言論「受到憲法保護」，屬於憲法第一修正案言論自由保障範圍。朱利安尼在聲明書中表示，並不認為自己的言論對費里曼與摩斯帶來任何傷害。

紐時分析，朱利安尼表態認錯似乎是為了降低賠償金額。

朱利安尼發言人谷德曼(Ted Goodman)則說，朱利安尼承認造謠是為了讓案件審理能加速進行，盡快結案。

費里曼與摩斯的委任律師葛特里柏(Michael J. Gottlieb)說，費里曼與摩斯在2020年大選期間一切依法執行任務，朱利安尼承認造謠則證明了朱利安尼與川普「從第一天開始對費里曼與摩斯的說法就是抹黑」。

葛特里柏表示，費里曼與摩斯對於洗刷冤屈的司法過程中出現重大里程碑表示欣慰，賠償事宜則留待法院決定。