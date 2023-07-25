民調躍第三 37歲創業家拉馬斯瓦米 威脅德桑提斯

印度裔37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米迅速崛起，民調躍居第三位， 坐三望二。(美聯社)

37歲知名創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)最近在民調 中迅速崛起，成為角逐共和黨 總統候選人提名的第三名，自稱「反覺醒十字軍」 (anti-woke crusader)的他在政壇漸露頭角，雖說黨內對手自稱並不擔心，但國家廣播公司新聞網(NBC News)認為，他有可能坐三望二， 威脅佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)。

在美出生的印度裔拉馬斯瓦米先是在對沖基金任職，接下來於生技業創業而發財，以往未曾出任公職，是政治新手。他2月宣布參選時，並未吸引多大關注，大多數共和黨選民沒聽過他的名字。

但情勢正在改變。早期初選州，拉馬斯瓦米全部走透透，保守派及主流媒體也全都上，這種選舉戰略讓他在共和黨總統初選無所不在，而且似乎管用。

「FiveThirtyEight」民調24日指出，拉馬斯瓦米在全國初選戰場排第三，話雖如此，距第二名的德桑提斯還很遠，而德桑提斯也大幅落後川普；但一些全國性民調最近指出，拉馬斯瓦米看漲。

拉馬斯瓦米自己對此並不覺得意外；他接受國家廣播公司新聞網採訪表示，自己從投入總統初選伊始，就認為可以選上總統，領導全國復興，現在只算暖身而已。

國家廣播公司新聞網指出，近幾個月採訪選戰途中，選民經常提及拉馬斯瓦米，表示有興趣多了解他，即使最後他沒當選，也是一樣。

匹茲堡挺川選民克許納(Madison Kirshner)表示，蠻欣賞拉馬斯瓦米，他雖不被看好，但人很聰明，喜歡聽他演講，未來前途光明，可以當川普的副總統搭檔。

雖說拉馬斯瓦米的競選訊息很多集中火力，批評左派的社會議題立場，譴責認同政治，但他自己的身分對愛阿華、新罕布夏兩州選民很有吸引力，他們樂見一位非白人共和黨千禧世代人士能由共和黨內崛起。

拉馬斯瓦米的宣傳戰略之一，是不分政治光譜，只要有場子都跑，而且盡可能接受媒體採訪，好像共和黨版的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)；原只是小城市長布塔朱吉也靠著勤勞，在2020年民主黨初選中崛起，最後才棄選，改為力挺拜登總統。