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新冠病毒經設計放過猶太人與華人？甘迺迪家族成員遭自家人圍剿

編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨總統候選人小羅伯．F．甘迺迪近日宣稱新冠病毒經過設計，瞄準了某些族裔群體，並放過（spare）另外一些族裔群體，引來其他甘迺迪家族成員與白宮的譴責。資料照片。（歐新社）
美國民主黨總統候選人小羅伯．F．甘迺迪近日宣稱新冠病毒經過設計，瞄準了某些族裔群體，並放過（spare）另外一些族裔群體，引來其他甘迺迪家族成員與白宮的譴責。資料照片。（歐新社）

美國民主黨總統候選人小羅伯．F．甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）近日宣稱新冠病毒（Covid-19）經過設計，瞄準了某些族裔群體，並放過（spare）另外一些族裔群體，讓甘迺迪家族成員17日加入了白宮，一起譴責他的發言「極其惡劣」。

根據此前新聞，小羅勃．甘迺迪是已故民主黨籍前總統約翰．甘迺迪的侄子，父親是甘迺迪總統的弟弟、前司法部長羅勃．甘迺迪。新冠疫情發生後，他就成了反疫苗倡議者，今年4月正式投入2024年的民主黨總統初選。

衛報報導，小羅勃．甘迺迪最近在紐約市出席一場晚宴時，驚人地斷言新冠病毒「有針對性攻擊白人與黑人」，還指控中國開發了病毒作為生物武器，又稱「有一種觀點認為，這是以族裔為目標，Covid-19不成比例地攻擊某些族群，免疫力最強的人是阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi Jews）與華人」。

小羅勃．甘迺迪的發言被人錄下，經紐約郵報於15日公開，引來了種族主義跟反猶主義的指控。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在17日下午的記者會批評這個說法既錯又卑鄙，「如果你想想說出這類型的言論所產生的種族主義與反猶太陰謀論，就是將我們的美國同胞置於危險之中，這是對我們的同胞、對我們美國人民的攻擊。因此，我們大聲疾呼很重要」。

小羅勃．甘迺迪的親屬則通過社群媒體加入了譴責的行列，如親妹妹凱莉（Kerry Kennedy）就上推特表示，「我『強烈』譴責我哥哥上周關於新冠病毒是針對族裔為目標而經過設計的極其惡劣與不真實發言，他的言論不代表我的信念，也不代表（由她擔任主席的）羅伯．F．甘迺迪人權組織所主張觀點」。

根據報導，小羅勃．甘迺迪試圖通過競選幹部發給媒體的聲明否定紐郵披露的言論，「紐約郵報的報導搞錯了，我從來沒有暗示過新冠病毒經過設計以『放過猶太人』，我堅定地拒絕這種令人厭惡與古怪的陰謀論」。

聲明也指責撰寫該篇報導的記者利用這個非公開談話抹黑小羅勃．甘迺迪是反猶分子，「這種憤世嫉俗的操作跟主流媒體詆毀我是怪人的劇本一致，並通過聯想貶低真正腐敗與勾結的爆料」。

民主黨 猶太 白宮

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