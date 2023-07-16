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比川普還猛？德桑提斯訓練一支聽命於他的武裝「民兵」

編譯田思怡／即時報導
英國衛報報導，美國佛州共和黨籍的右翼州長德桑提斯(Ron DeSantis)以救災為名建立的州防衛隊，已被訓練成一支完全聽命於他、隨時備戰的武裝「民兵」。(Getty Images)
英國衛報報導，美國佛州共和黨籍的右翼州長德桑提斯(Ron DeSantis)以救災為名建立的州防衛隊，已被訓練成一支完全聽命於他、隨時備戰的武裝「民兵」。(Getty Images)

英國衛報報導，美國佛州共和黨籍的右翼州長德桑提斯(Ron DeSantis)以救災為名建立的州防衛隊，已被訓練成一支完全聽命於他、隨時備戰的武裝「民兵」。

德桑提斯已宣布角逐2024年共和黨總統候選人黨內初選，目前初選的民調由前總統川普領先，德桑提斯在許多社會議題上比川普更保守。

衛報指出，根據邁阿密先鋒報和坦帕灣時報的調查報導，一些已退出佛州州防衛隊的美國退伍軍人說，他們對於這支部隊的軍事化訓練感到憂心，而且有一名殘障退伍軍人遭到教官「霸凌」。

報導說，德桑提斯在2022年6月成立這支「以救災為主的民防部隊」，但這支州防衛隊很快變質。

志願參加防衛隊的人員接受軍事戰鬥訓練，包括使用武器。防衛隊的卡其色polo衫和長褲換成野戰服，新兵訓練營的教官對新兵「吼叫」，在黎明前就叫他們起床，一直到晚上10點才熄燈。

由共和黨主導的佛州州議會對德桑提斯唯命是從，今年更通過法案，大幅增加州防衛隊的經費、編制和設備。經費從1000萬美元暴增至1.075億美元，人員從400人增至1500人，增加了三倍多。

州長的採購清單包括直升機、船、警察設備，甚至包括手機竊聽科技，而這支部在聯邦政府管轄之外，直接對他負責。

有20年經驗的美國海軍退伍軍人紐浩斯(Brian Newhouse)表示，「這項計畫被挾持，已轉變成我們盡力避免的民兵組織」。

德桑提斯 佛州 共和黨

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