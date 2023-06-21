我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

川普有權對核武檔案解密？專家：涉及能源部及國防部

記者顏伶如／綜合報導
安全專家表示，前總統川普即使在任內，也沒有權限可以為核武機密檔案解密。圖為川普在佛州海湖莊園一間浴室內堆放的機密檔案。(司法部檔案)
安全專家表示，前總統川普即使在任內，也沒有權限可以為核武機密檔案解密。圖為川普在佛州海湖莊園一間浴室內堆放的機密檔案。(司法部檔案)

前總統川普涉嫌擅自帶走機密檔案而遭危害國家安全等37項聯邦重罪起訴，起訴書中標示第19件檔案為核武機密文件。安全專家說，即使川普在總統任內，也沒有權限可以為核武機密檔案解密；根據「原子能法案」(Atomic Energy Act，AEA)規定，核武檔案解密過程必須涉及能源部及國防部。

路透報導，起訴書中列舉的31項機密檔案裡，與核武有關的第19件檔案由於解密過程有特殊規定而變得與眾不同，其他檔案的解密則可透過行政命令(executive order)完成。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)政府機密專家艾福特古德(Steven Aftergood)說，川普聲稱在任期間有權為機密檔案解密的說詞，對於這件核武檔案變得毫無意義。他說：「因為這件檔案不能靠著行政命令解密，必須經過法律程序」。

報導指出，許多法律專家先前已經指出川普辯護論述理由薄弱，這項核武機密檔案的特殊性質，讓川普抗辯更加站不住腳。川普宣稱，將機密檔案從白宮帶走之前已經解密，卻沒有提供證據。

另一方面，川普以解密做為辯護，對於聯邦檢察官來說將是不切題的。川普遭到檢方以間諜法(Espionage Act)起訴，檢方指控川普在未經授權之下擅自保存可能對美國敵人有幫助的國防訊息。

第19件檔案上有「曾受限制資料」(Formerly Restricted Data，FRD)標記，代表內容是與核子武器軍事用途有關的機密訊息。起訴書寫道，這件檔案並沒有時間註名，事涉美國核子武器。

艾福特古德說，1954年「原子能法案」規定，美國核子武器由能源部監督，法案條文為核武檔案解密訂有明確規範，核武資料則是美國政府保護最嚴格的機密檔案之一。

一名前任美國國安官員說，「原子能法案」條文寫得相當清楚，「條文根本沒說總統可以自行決定解密」。

川普 能源部 白宮

上一則

共和黨連擋200多件軍方升遷 民主黨批陷入瘋狂

下一則

密件案8月14日開審恐生變 川普稱太忙沒檢查箱子

延伸閱讀

川普自詡和習近平關係好 閉口不談是否捍衛台灣

川普自詡和習近平關係好 閉口不談是否捍衛台灣
杭特筆電門、吸毒史爭議不斷… 拜登從政50年最大罩門

杭特筆電門、吸毒史爭議不斷… 拜登從政50年最大罩門
被控37罪名 川普密件案敏感 8月14日開審恐生變

被控37罪名 川普密件案敏感 8月14日開審恐生變
39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普

39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

2023-06-18 00:46

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火