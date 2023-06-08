職業高爾夫球界合併 川普家族漁翁得利

前總統川普5月23日與沙國官方基金「公共投資基金」總監亞西爾-魯馬揚，在華府的LIVl巡迴賽中第一回合交談。(路透)

職業高爾夫球界鷸蚌相爭，6日以合併收場；紐約時報報導，若要追問誰是得利的「漁翁」，不能不提到前總統川普 和他的家族企業，因為未來將有更多重大職業高球 賽事在國內外的川普高球場舉行；如此結果，再度證明川普與沙烏地阿拉伯王室關係密切。

沙國官方基金「公共投資 基金」(Public Investment Fund，PIF)是LIV職業高爾夫巡迴賽(LIV Golf)主要資金來源；打從LIV自2021年成立以來，即持續面臨強烈道德審查和政治批評，並在美國和英國遭到美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)的抵制與杯葛；唯獨川普家族及其球場與LIV結盟。

川普與LIV相互取暖，其來有自。

2021年1月6日國會大廈暴亂事件發生後幾天，美國職業高爾夫球員協會 (Professional Golfers' Association of America)即宣布取消原訂2022年在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的錦標賽。LIV身為PGA Tour勁敵，遂成為川普家族重返稀有世界錦標賽的「門票」；LIV去年和今年都選擇在川普球場舉辦賽事。但賽事遭到部分美國高球界菁英好手的抵制杯葛。

川普入主白宮時，即與沙國王室關係非比尋常；他任內首次出訪即是前往沙國首都利雅德，受到盛情款待。川普卸任後，沙國「公共投資基金」持續投資川普女婿庫許納(Jared Kushner)設立的基金，還投資了10億元給前川普政府財政部長米努勒(Steven Mnuchin)的公司。

紐約時報分析指出，PGA Tour和LIV合併新集團後，將加劇外界對川普的質疑和潛在利益衝突；因為他正再次競選白宮大位，且與外國政府實體有業務往來。調查川普處理機密文件案的司法部已向川普集團發出傳票，要求取得川普與LIV交易有關的紀錄。

至於川普對職業高球界大合併有何看法？早在去年7月LIV首度在川普球場舉行比賽前，川普即預測PGA Tour與LIV終將合併，暗指忠於PGA美巡賽的球員犯下財務錯誤，最多只會得到PGA一聲「謝謝」，將「在不可避免的合併到來時，付出巨大代價」。