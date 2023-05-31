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「男人就是這樣」川普性侵醜聞 不影響挺川派婦女票

記者顏伶如／即時報導
專欄作家卡洛爾指控川普性侵案判可獲賠償500萬元，但「決戰州」賓州的十多名挺川派女性選民受訪時多表示，照樣支持川普。（美聯社）
專欄作家卡洛爾指控川普性侵案判可獲賠償500萬元，但「決戰州」賓州的十多名挺川派女性選民受訪時多表示，照樣支持川普。（美聯社）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1996年在百貨公司試衣間，遭到當時的房地產大亨川普性侵，紐約聯邦地區法院陪審團5月初裁定，川普須賠償卡洛爾500萬元；華盛頓郵報分析，判決出爐後，位於「決戰州」賓州諾安普頓郡(Northampton County)的十多名挺川派女性選民受訪時大多表示，對於川普的支持不會受到影響。

諾安普頓郡選民在2008年、2012年總統大選都支持歐巴馬，但2016年大選川普則在諾安普頓郡勝出；到了2020年大選，拜登總統則以1000多票在諾安普頓郡贏過川普，進而拿下賓州而入主白宮。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

報導指出，接受訪問的十多名挺川派婦女當中，某些人說對於性侵案的看法為「男人就是這樣」，某些人認為這是民主黨想要擊倒川普的手段之一，少數婦女雖坦承判決令人感到不安，卻不願進一步追究。

報導指出，如果現在進行總統大選投票，受訪婦女當中絕大多數表示將投票給川普，原因是非常不喜歡拜登，而且對於拜登執政的經濟表現感到不滿。

在汽車美容商店工作的54歲婦女蘿瑞‧托斯(Laurie Toth)說，性侵判決並不會改變對川普的支持。她說，川普遭受的檢視標準，顯然比其他政治人物還要嚴格。她舉例說，前總統柯林頓(Bill Clinton)也曾發生性醜聞，「但沒有人為此而大驚小怪」。

華府智庫「公共宗教研究所」(PRRI)執行長梅莉莎‧狄克曼(Melissa Deckman)說，挺川派女性選民對於性侵案判決的回應，好比挺川婦女在2016年統大選期間，川普與綜藝節目「接近好萊塢」(Access Hollywood)主持人私下開黃腔的音檔曝光時的反應。

狄克曼說，涇渭分明的政黨立場在美國政治當中具有重大影響，「我們寧可忽視或淡化處理候選人的性醜聞，因為讓另一黨候選人當選，將是更糟糕的結果」。她表示，2016年大選時的「接近好萊塢」錄音檔曝光，並沒有對婦女票造成影響，這次卡洛爾判決出爐同樣不會影響挺川派婦女票。

川普 性侵 拜登

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