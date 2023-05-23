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俄制裁500美國人 普亭幫川普出氣

編譯潘勛／綜合22日電
被俄羅斯列入制裁名單的紐約州檢察長詹樂霞，目前負責涉及前總統川普和川普集團的商業詐欺案。(美聯社)
被俄羅斯列入制裁名單的紐約州檢察長詹樂霞，目前負責涉及前總統川普和川普集團的商業詐欺案。(美聯社)

美國對俄羅斯實施新一波制裁之後，俄國以牙還牙進行報復，宣布制裁500人，但教人尤為注目的是，被俄國總統普亭視為眼中釘的人，很多人也是前總統川普的敵人。

紐約時報報導，俄國19日挑出來實施旅遊及金融限制500人，其中包括被川普視為仇敵之一是紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)，詹樂霞控告川普涉嫌詐欺；另一人是司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)，史密斯正在調查川普耗盡心力想推翻2020年選舉結果，以及川普離職後處理機密文件兩案。

喬治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)斷然拒絕川普施壓，去找「足夠」的選票，以扭轉選舉結果，也登上俄國制裁榜上。國會山莊警佐柏德(Michael Byrd)2021年1月6日開槍擊斃攻入國會山莊暴徒巴比特(Ashli Babbitt)，下場跟拉芬斯伯格一樣。

這些人當中，沒半個涉及對俄政策，會受到莫斯科方面注目的唯一原因，便是川普曾公開痛罵他們。俄國外交部並未明確解釋何以他們會被納入制裁名單，但倒是表示目標人物當中，有「任職政府及執法官署的人，發生所謂衝入國會事件後，直接參與迫害異議人士」。

川普直到這個月還試著竄改國會山莊暴亂當天歷史，提議假如他第二次當選總統，要特赦被定罪的暴徒。若是他再當選總統，還拒絕支持烏克蘭抵禦俄國入侵，表示自己尋求斡旋基輔與莫斯科兩造。

按理來說，俄國的制裁不會對詹樂霞、史密斯、拉芬斯伯格或柏德警官有任何實質影響，原因在他們當中，沒有任何人已知在俄國擁有資產，或者計畫赴俄一遊。

拉芬斯伯格的辦公室主任斯特林(Gabriel Sterling)發推文寫道，「拉芬斯伯格名列數百被普亭禁止赴俄的數百美國官員之一，真是榮幸，如此意味拉芬斯伯格做得對」。推文獲拉芬斯伯格轉貼。

被俄羅斯列入制裁名單的司法部特別檢察官史密斯，目前負責涉及前總統川普的兩件刑事犯...
被俄羅斯列入制裁名單的司法部特別檢察官史密斯，目前負責涉及前總統川普的兩件刑事犯罪調查。(美聯社)

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