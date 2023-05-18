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全美首例 蒙大拿州全面禁TikTok 州長簽署法案明年生效

記者張聲肇／綜合報導
蒙大拿州長強佛特17日簽署全面禁用抖音社媒平台的法案，蒙大拿成為全美國第一個全面禁用TikTok的州。(美聯社)
蒙大拿州長強佛特17日簽署全面禁用抖音社媒平台的法案，蒙大拿成為全美國第一個全面禁用TikTok的州。(美聯社)

蒙大拿州長強佛特(Greg Gianforte)17日簽署全面禁用TikTok(國際版抖音)社媒平台的法案，蒙大拿成為全美國第一個全面禁用TikTok的州，預期這項法令會受到司法挑戰。

新法規定，州內使用的電子通訊裝置不准下載TikTok應用軟體或連結到TikTok網站，一旦有人違犯，提供軟體的商家或TikTok本身，將處以每天1萬元的罰金，但使用者不會受到處罰。

司法挑戰判決結果，可能會影響到許多政治人物希望美國成為「沒有TikTok的國家」的願景。

部分議員、聯邦調查局(FBI)以及不少政府官員擔心，這個影音分享平台，因為母公司是在中國的字節跳動，會被中國政府用來獲取美國公民的資訊，散布有利北京的假訊息，影響美國民意。但TikTok說，這些擔憂事項都不曾發生。

去年底，蒙大拿州就禁止公務人員使用的手機與電腦裝設TikTok應用程式，理由是對敏感的公務資訊構成「很大的風險。」聯邦及全美過半州的政府，已禁止TikTok出現在公家電子通訊裝置上。

蒙大拿州州議會由共和黨掌控，通過全面禁用TikTok的法案很容易，強佛特也毫無懸念地簽署生效，預計明年元旦實施。

反對此法的人說，政府這樣做實在太過分，蒙大拿居民大可繞過政府禁令，運用私人網路，因為私人網路可以將用戶傳輸的資料加密，保護用戶上網瀏覽等活動不受監視。

蒙大拿州政府官員說，網路體育賭博應用軟體就是使用這種加密保護技術，因此，禁止網路博弈的州，都把這種賭博軟體解除盡淨。

蒙大拿這條法律將受到TikTok和小企業主提訟。前者的理由是，它已備妥保戶用戶個資不會外洩的計畫；小企業主的理由是，他們需用到TikTok平台做廣告，擴大客戶群，推動生意。美國公民自由聯盟(ACLU)蒙大拿州分部，以本法違背憲法保護言論自由的條文為由，表示反對。

TikTok上的短視頻有趣又好玩，也很容易使用，因此在民間廣受歡迎，美國自己的類似平台如Snapchat和臉書則視其為競爭對手、生意的威脅。

蒙大拿州長強佛特17日簽署全面禁用抖音社媒平台的法案，蒙大拿成為全美國第一個全面...
蒙大拿州長強佛特17日簽署全面禁用抖音社媒平台的法案，蒙大拿成為全美國第一個全面禁用TikTok的州。(美聯社)

TikTok 蒙大拿州 美國公民

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