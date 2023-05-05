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德州首開先例 新法賦予州長推翻選舉結果權力

記者顏伶如／綜合報導
德州參議會通過法案，賦予州長艾伯特在哈里斯郡選舉投票時的特殊權力，將送交眾議會審議，預料將會通過。圖為艾伯特去年競選連任的檔案照。(路透)
德州參議會通過法案，賦予州長艾伯特在哈里斯郡選舉投票時的特殊權力，將送交眾議會審議，預料將會通過。圖為艾伯特去年競選連任的檔案照。(路透)

共和黨居多數的德州參議會本周通過法案，賦予州長艾伯特(Greg Abbott)「首開先例」(precedent-setting)的權限，得以推翻全州人口最多、休士頓所在地的哈里斯郡(Harris County)選舉投票結果。

2022年選舉期間，哈里斯郡某些投票所發生選票不足的問題，德州參議會案中也對相關主管官員做出懲處。

休士頓紀事報(Houston Chronicle)根據法案內容報導，如果哈里斯郡再次發生選票不足的問題，選票缺少比例超過2%以上，投票所超過一個小時沒有選票可用，艾伯特任命的州務卿便可宣布全郡重新投票。

哈芬登郵報(HuffPost)分析，這項法案賦予艾伯特「首開先例」的權限得以推翻選舉結果。

法案起草人之一、共和黨籍州參議員米德頓(Mayes Middleton)說：「我們為什麼不能完善舉行選舉，準備好適當份量的選票，不能為這種事找藉口。」

不過，民主黨籍州參議員則說，共和黨提案目的是希望落實前總統川普、前亞利桑納州州長候選人雷克(Kari Lake)的主張，建立能夠推翻選舉結果的管道。

哈里斯郡長期以來政治立場傾向共和黨，但2020年總統大選民主黨得票率近56%，艾伯特與共和黨德州國會參議員克魯茲(Ted Cruz)連任選舉，在哈里斯郡都輸給對手。

法案接下來將進入同樣也是共和黨居多數的德州眾議會審理，一般預料會過關。

民主黨籍哈里斯郡檢察官曼尼菲(Christian Menefee)表示，這項法案只針對全州人口最多的哈里斯郡，因為郡內人口以少數族裔為主。

休士頓紀事報報導指出，調查分析發現，選票短缺問題其實並沒有改變哈里斯郡的選舉結果。

共和黨 德州 投票

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