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策略之一？拜登上任2年僅受訪54次 對比川普開了202次記者會

記者顏伶如／即時報導
拜登(坐者)在擔任總統的前兩年中，接受記者提問的次數僅54次，遠少於前總統川普的202次和歐巴馬的275次。圖為他21日在白宮簽署行政令。(美聯社)
拜登(坐者)在擔任總統的前兩年中，接受記者提問的次數僅54次，遠少於前總統川普的202次和歐巴馬的275次。圖為他21日在白宮簽署行政令。(美聯社)

紐約時報分析，最快將於25日宣布2024年大選角逐連任的拜登總統，上台以來甚少舉行記者會，其實是刻意安排的策略。

從總統柯立芝(Calvin Coolidge)上台算起的100年裡，只有尼克森(Richard Nixon)、雷根(Ronald Reagan)每年舉行記者會次數與拜登一樣少。

拜登上周訪問愛爾蘭期間，打破數十年來美國總統出訪時的慣例，未在海外舉行記者會。哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)20日會晤拜登，但會後並未舉行兩國元首的聯合記者會，跳過歷任美國總統接待外國元首的傳統。裴卓在白宮西廂獨自回答記者提問。

雖然白宮新聞秘書承諾拜登將讓政府恢復透明化及公布真相，但拜登是自雷根以來接受訪問次數最少的總統，上任兩年中只受訪54次，相較之下，前總統川普上台前兩年受訪202次，前總統歐巴馬上台前兩年則受訪275次。

紐時報導，80歲的拜登比最近幾任總統採取更多措施，刻意減少不看講稿直接回答記者提問及追加發問機會。某些人士說，對媒體敬而遠之的結果，變成總統的言論、決策及行動能夠面對社會大眾究責的時刻，跟著變少。

報導指出，拜登正讓總統與媒體之間維持數十年的互動模式加速瓦解。拜登看準了置身媒體新環境的此時，有機會跳過接受媒體訪問的傳統，而拜登的政治幕僚則希望保護拜登不要面對媒體天馬行空的發問，以免出現錯誤，引發批評。

白宮官員並未反駁拜登政治幕僚的處理方式。官員說，避開傳統新聞媒體而直接與觀眾接觸是刻意安排的策略，如此一來就不必擔心受到政治記者或調查採訪記者的滲透。

白宮新聞主任勒波特(Ben LaBolt)說：「我們的終極目標是以民眾使用媒體的地點及方式跟美國人民接觸，而不是只透過新聞簡報室或以華府為基礎的新聞媒體。」

勒波特說，媒體趨於小眾化發展，資訊吸收的本質出現變化，「因此需要擬訂一套足以因應的溝通策略，以便在美國民眾獲取新聞的地方跟他們接觸」。

拜登 白宮 波特

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