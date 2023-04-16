川普「真實社群」估值上看2500萬 獲利不到201元

根據14日向聯邦選舉委員會(FEC)申報的前總統川普 個人財報，自創社群平台「真實社群」(Truth Social)市值雖然估計在500萬元至2500萬元之間，卻沒有讓川普賺錢。

財報紀錄顯示，川普擁有媒體公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group，TMTG)90%持股，獲利卻不到201元。

非同質化代幣(Non-Fungible Tokens，NFTs)則讓川普進帳較多。資料顯示，川普2022年12月推出卡通路線個人圖像系列數位交易卡(digital trading cards)，造型包括太空人、牛仔、超級英雄，獲利在10萬元至100萬元之間。

這次申報的財務紀錄，讓外界得以一窺川普卸任後的個人財務狀況，以及幾個新創事業的營運情形。

房地產大亨、實境電視節目製作人兼主持人出身的川普，由於2021年1月6日國會暴動事件而被推特(Twitter)、臉書(Facebook)及YouTube等熱門社群網站 停權約一年後，2022年推出自創平台「真實社群」。推特等社群網站已經讓川普恢復使用帳號，但川普仍以「真實社群」做為主要發聲管道。

由於申報收入只列出籠統範圍，外界很難看出川普旗下最重要產業與事業在川普卸任之後的具體經營狀況。

申報紀錄顯示，川普華府 高爾夫俱樂部收入超過500萬元。2020年時，川普華府高爾夫俱樂部收入則有1420萬元。

擁有川普數位交易卡的公司CIC Digital LLC，市值估計在50萬至100萬元之間。

申報紀錄顯示，川普演講費收入超過500萬元。

聯邦選舉候選人在宣布參選之後，依法必須申報財務狀況。川普獲准延後申報，但如果繼續推遲申報則可能面臨罰款。