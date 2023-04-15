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時機不對 前國務卿龐培歐棄選總統 未鬆口支持川普

記者張文馨／華盛頓報導
川普政府時代的國務卿龐培歐14日以「個人決定」為由，宣布不爭取2024年總統大選的提名，但也沒有說要支持川普。圖為他上個月在華府出席活動。(路透)
川普政府時代的國務卿龐培歐14日以「個人決定」為由，宣布不爭取2024年總統大選的提名，但也沒有說要支持川普。圖為他上個月在華府出席活動。(路透)

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)14日接受福斯新聞網專訪時宣布，他不會爭取2024總統門票；外界看不到共和黨內上演前國務卿挑戰自家老闆前總統的場面，同時，龐培歐也沒有轉向支持川普

川普政府下台後，包含川普本人、副總統潘斯(Mike Pence)、龐培歐和前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)都有意競逐2024大位，他們首先要取得共和黨門票。

川普因封口費案遭刑事起訴後，黨內支持度持續擴大；位居第二卻始終沒有宣布投入初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)支持度，則略為下降。

真清晰政治(Real Clear Politics)最新評估，川普在共和黨內支持度增加26.7個百分點，達到51.4%；德桑提斯24.7%；潘斯4.9%；海理3.9%；反川大將、前副總統錢尼(Dick Cheney)之女麗茲‧錢尼(Liz Cheney)3.4%；龐培歐則是1.3%。

龐培歐表示，在他和妻子蘇珊討論數月後，最終做出不投入選戰的決定，他說，棄選是個人決定。

龐培歐說：「我已經做出決定...我們(指他和妻子)不會投入2024選戰。雖然我們心繫美國，那些我長久以來參與的事務又這麼的重要，但現在時機不對。」

龐培歐否認川普再戰2024一事影響了他的決定，但他也沒有鬆口要支持川普。

被問到棄選後，會轉向支持其他潛在候選人？龐培歐表示，支持最終出線的共和黨總統候選人。

龐培歐在卸任國務卿後，就著手準備挑戰大位，他1月出版回憶錄，爆料時任總統川普在疫情爆發初期，為避免激怒中國國家主席習近平，要求龐培歐「閉嘴」；此外，川普執政末期還曾懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的瘋狂想法。

龐培歐 川普 國務卿

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