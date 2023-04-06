放棄上訴 潘斯將為國會暴動案作證

前總統川普涉嫌推翻2020年總大選結果案，前副總統潘斯決定接受法官判決，出庭作證。(美聯社)

司法部特別檢察官調查前總統川普 涉嫌推翻2020年總大選結果案，前副總統潘斯發言人歐馬利(Devin O'Malley)5日發表聲明，表示潘斯決定不會針對法官要他就此案做證的裁決，提出上訴；華盛頓郵報指出，潘斯出庭是調查案的關鍵。

潘斯決定放棄上訴，意味著他可能會針對川普企圖向他施壓，在確認選舉人票程序上，配合推翻選舉結果一事做證，成為本案的關鍵證人。川普團隊仍可針對此判決提出上訴，但他們之前類似的行動都未成功。

潘斯作證具體日期尚未確定，但有可能會是在本月。

潘斯這項決定，也剛好落在在他考慮參選2024總統大選，與積極爭取2024年共和黨總統候選人提名 的川普競爭之際。潘斯的證詞預計將近一步給官司纏身的川普帶來更多壓力。潘斯之前曾怒批起訴川普對美國傷害極大、只會分裂人民。

華郵 報導指出，哥倫比亞特區聯邦地區法院首席法官波斯柏格(James Boasberg)上周判決，潘斯必須提供證詞，但也判定潘斯可就他在國會中職責保持沉默。

潘斯發言人歐馬利的聲明，潘斯認同法官的判決中允許他針對某些議題保持沉默；「法院這項裁決是首次在歷史上，確認『言論或辯論條款』的確適用於副總統。在確認憲法此原則後，副總統潘斯不會對法官裁決提出上訴，並會依法要求遵守傳票應訊。」

針對潘斯遭傳喚作證一事，川普主張行政特權也延伸到當時身為副總統的潘斯身上，禁止潘斯出庭作證；潘斯的律師則聲稱，保護議員不被強迫提供證據的憲法，也同樣保護在1月6日負責主持的潘斯，無須被迫作證。

潘斯的幕僚長和首席法律顧問等多位幕僚目前都已經針對國會暴動案作證，而潘斯在此事件中的經歷也早廣為人知，但潘斯仍可為調查案提供一些與川普「一對一」對話的第一手資料。