德桑提斯簽法 允佛州人無證隱蔽持槍

佛州州長德桑提斯3日簽署法案，允許合法持槍的居民在沒有許可證的情況下隱蔽持槍。圖為一位該州居民在槍店選購手槍。(Getty Images)

佛州 州長德桑提斯 3日簽署有「憲法性攜槍」(constitutional carry)之稱的法案，允許佛州的合法持槍人在沒有許可證或繳手續費的情況下隱蔽持槍，意味著未來持槍人不必接受訓練或背景調查，即可在公共場合隱蔽攜槍；新法將於7月1日生效。

這項立法在政治上存在分歧，共和黨主張守法的公民有攜槍保護自己的權利，並說大部分人還是會希望獲得許可證，而且購槍不需要等待期；另一方面，民主黨與槍枝安全倡議者指出，新法只會讓佛州變得更危險。

14歲的女兒在2018年帕克蘭(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)校園槍案中喪生後，開始推動限槍的古藤泊(Fred Guttenberg)表示，德桑提斯簽署的法案，將導致更多人像他女兒一樣受害，抨擊德桑提斯在私人場合簽署該法的行為像個懦夫。

目前有近300萬佛州人擁有隱蔽攜槍的許可證，雖然向有執照的銷售商購買槍枝仍需要接受背景調查，並且有三天的等待期，但私人交易或交換武器沒有這些要求。

德桑提斯表示，佛州應該更進一步允許人民公開持武，雖然已經有部分議員正在推動公然持武法案，但這類法案似乎無望在本屆議會通過。

五年前馬喬瑞史東曼道格拉斯高中槍擊 案造成17人死亡後，時任共和黨州長史考特(Rick Scott)簽署一項法案實施槍枝限制，而目前佛州在德桑提斯的治理下，擴大擁槍權利的呼聲再起，為德桑提斯贏得槍枝擁護者的讚揚。

一周前田納西州納許維爾才發生校園槍擊慘案，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示：「另一次校園槍擊案發生才沒多久，佛州州長德桑提斯便關起門簽署不需許可證的隱蔽攜槍法，實在可恥，這與常理的槍枝安全意識相悖。」