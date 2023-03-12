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保守派巨頭薛拉普被控性騷 受害男出面

編譯潘勛／綜合11日電
「美國保守聯盟」主席薛拉普被人指控性騷擾。(美聯社)
「美國保守聯盟」主席薛拉普被人指控性騷擾。(美聯社)

日前匿名控告「美國保守聯盟」(ACU)主席薛拉普(Matt Schlapp)性騷擾他的男子現已具名露面，是今年39歲的霍夫曼(Carlton Huffman)，他表示先前想匿名是害怕前總統川普的支持者報復；薛拉普已先行否認指控，日前並透過律師再度否認，指全案子虛烏有。

紐約時報報導，霍夫曼表示自己透露身分是因為法官表示，控方匿名案件無法進行，故決定挺身而出。

按訟狀，事發當時霍夫曼替共和黨沃克(Herschel Walker)競選喬治亞州一席聯邦參議員團隊工作。當晚霍夫曼奉派開車載薛拉普去喬州派瑞(Perry)參加造勢，由亞特蘭大市返回後，薛拉普邀霍夫曼去喝酒，去了兩家酒吧。

霍夫曼在訟狀表示，整個晚上薛拉普讓他覺得很不舒服，最後他提議載薛拉普回飯店，以備隔日早上的活動，開回飯店途中，薛拉普在車上攫住他的腿及胯部；霍夫曼表示，自己因震驚、羞辱，以及恐懼整件事而僵住，尤其考量到薛拉普在保守派政治圈的地位及權勢，更是如此。

訟狀敘述，霍夫曼返家後向朋友講述此事，自己也為此做了個人錄影，翌日早晨便向競選陣營報告；知情人士透露，渥克陣營於是禁止薛拉普繼續參加渥克接下來的活動。

選務人員表示，他們勸霍夫曼捎簡訊給薛拉普，表示他對前晚發生的事很不舒服；霍夫曼另向薛拉普發出另一名司機的姓名及電話。薛拉普接下來打電話給霍夫曼，但霍夫曼沒接，於是薛拉普傳簡訊，祝他在選戰陣營好運，「若你瞧見這則訊息，今天結束前回電給我，我會很感激」。

薛拉普的發言人柯拉羅(Mark Corallo)表示，原告還沒提訟前便選擇躲在匿名之後，用媒體打官司，以隱藏自己不光彩的過往、麻煩百出且誠信有問題的工作經歷，「我方相信，當他的全部過往在法庭見光，我方會勝訴」。

薛拉普曾任川普顧問數年，他的美國保守聯盟最近在華府附近舉辦「保守派政治行動會議」年會，川普及其他有意2024年的共和黨人士都出席致詞。

川普 共和黨 性騷擾

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