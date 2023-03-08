福斯主播卡爾森稱國會暴亂「平和的混亂」 麥康諾駁斥

福斯新聞網名嘴卡爾森在6日晚的節目中，將2021年1月6日發生的國會暴亂形容為「大致平和的混亂」，參院共和黨領袖領袖麥康諾（中）7日公開駁斥。(Getty Images)

福斯新聞保守派知名主播卡爾森(Tucker Carlson)在6日晚間的節目中，將2021年1月6日國會大廈致命攻擊事件描述為「大致平和的混亂」後，參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)與其他參院同黨人士，7日同聲譴責卡爾森的說法。

麥康諾在共和黨記者會中，舉起國會警察 局長曼格爾(Thomas Manger)致國會警察部隊的信函表示，「我想將自己與局長和國會警察的意見相關連。福斯新聞描繪的與國會警局長截然不同；在我看來，福新新聞這麼做是個錯誤。」麥康諾說：「顯然，國會警局長正確地描述了我們大多數人在1月6日見證的一切。」

曼格爾在信中譴責卡爾森散播有關1月6日暴亂事件「唐突且具誤導的結論」；卡爾森聲稱國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)的死亡與騷亂無關，更是「令人不安的指控」。

多位共和黨人都站出來抨擊卡爾森；北卡羅來納州參議員提里斯(Thom Tillis)提到自己當天就在現場目睹真相，他指責卡爾森的說法是「胡扯」、「不可原諒」。

北達科他州保守派共和黨參議員克萊默(Kevin Cramer)也堅定反對卡爾森將當天情況描繪為「童子軍鬧出的和平抗議」；他表示，把那天打破門窗闖入國會、衝撞警戒線的犯罪行為，說成和平抗議是「謊言」，「對敍事沒有任何好處 」。

參議員羅穆尼(Mitt Romney)則說，「看到卡爾森脫軌加入了讓美國失望和餵養虛假的騙子行列，真是可悲」。

卡爾森6日晚間在節目中剪出部分未經公開畫面並發表評論表示，他的團隊從4萬4000小時的監視畫面過濾剪輯出段落來，將在未來節目中播放。卡爾森淡化1月6日當天國會暴力活動，表示當天雖然是有些「壞蘋果」，但大部分參與者都是和平的，那些人是「觀光客」，而非「叛亂者」。

1月6日國會暴亂，總計造成140名警察受傷。