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選舉陰謀論發酵 多個共和黨州退出「電子登記資訊中心」

編譯盧炯燊／綜合5日電
部分共和黨主政的州受選舉陰謀論影響，擬退出與各州共享準確選民名單的「電子登記資訊中心」。圖為俄亥俄州一間票所進行選民登記作業。(美聯社)
部分共和黨主政的州受選舉陰謀論影響，擬退出與各州共享準確選民名單的「電子登記資訊中心」。圖為俄亥俄州一間票所進行選民登記作業。(美聯社)

前總統川普一直聲稱2020年大選結果存在欺詐，加上部分共和黨人推波助瀾，使選舉陰謀論持續發酵，加劇了對防止選舉欺詐系統的爭議。

多州參與的「電子登記資訊中心」(ERIC)，目的是透過共享數據讓各州有準確的登記選民名單，各州官員可利用這些數據識別及移除已死亡，又或搬到其他州的人，還有助查出在多個州投票的民眾並提訴。

ERIC最初是兩黨合作的，2012年由七個州啟動，其中四個是由共和黨人領導，最終有32個州參與。

然而這個旨在提高選舉誠信、阻止選舉欺詐的系統，在選舉陰謀論下已成為一些共和黨人質疑的目標，他們最大的懷疑是這個系統長期由億萬富豪索羅斯資助。

但ERIC的執行董事哈姆林(Shane Hamlin)表示，ERIC的初始資金是由丕優慈善基金(Pew Charitable Trusts)提供的，儘管這筆錢是由索羅斯的附屬組織提供，但兩者毫不相關。

路易斯安納州率先打開缺口，去年退出ERIC；阿拉巴馬州新任州務卿艾倫(Wes Allen)上月宣誓就任第二天也宣布退出。

美聯社調查發現，其他共和黨州將會陸續跟隨。佛州及密蘇里州正在評估情況；德州由共和黨人主選的州議會可能會迫使州府退出。

不過也非所有共和黨主導的州會退出，美聯社發現，在23個無意退出ERIC的州裡，有八個是共和黨主政。

例如愛達荷州首席選舉官員表示，ERIC在不到一年內協助該州確認1300多名已故選民身分。愛州共和黨籍州務卿佩特(Paul Pate)認為，ERIC是確保選民名冊完整性的有效工具。

密西根州務卿、民主黨籍班森 (Jocelyn Benson) 說，知道許多州正考慮退出ERIC，完全是基於錯誤信息。

共和黨 阿拉巴馬州 路易斯安納州

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