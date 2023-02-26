我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

德州議員「華裔忠誠說」 趙美心轟：種族歧視

記者丁曙／洛杉磯報導
趙美心接受電視訪問，痛批德州議員古登質疑她對國家的忠誠度，並反擊古登的種族主義攻擊。（NBC截圖）
趙美心接受電視訪問，痛批德州議員古登質疑她對國家的忠誠度，並反擊古登的種族主義攻擊。（NBC截圖）

加州聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）在25日播出的訪問中說，德州眾議員蘭斯古登（Lance Gooden）質疑她對美國的忠誠度，這種種族主義言論對亞裔社區造成很大傷害。加州議會亞太裔黨團(AAPILC)發表聲明，要求古登向對趙美心和亞太裔社區道歉。

趙美心在接受NBC訪問時，指蘭斯古登質疑她對美國的忠誠度，絕對令人噁心，這種基於虛假信息並在一個極端右翼網站上傳播的評論，完全是種族主義行為。這些謊言在她看來就是最糟糕的麥卡錫主義。從深層次來說，這種行為只是延續了亞裔美國人繼續在他們自己的土地上被視為外國人的刻板印象，像她一樣，亞裔美國人在這個國家出生和長大，並且已經延續了好幾代，但仍然被視為外國人。

趙美心說，「但我們必須看看，國會議員古登似乎是同情暴力暴亂，是在向一些美國人散布大選謊言，懷疑拜登總統當選的合法性。事實上，他是眾院中那些專注於毫無根據的陰謀論的極端的共和黨人之一。」

加州議會亞裔黨團力挺趙美心，批判古登。黨團主席羅達倫（Evan Low）議員表示，「我們不會也不能允許美國出現這種仇恨言論。古登針對趙美心發起的反亞裔的種族主義言論，鼓勵暴力極端分子，並經常導致針對亞裔美國人的暴力行為。

黨團副主席敏大衛（Dave Min）參議員說，趙美心從未試圖破壞我們的民主，推翻選舉結果，或鼓勵對美國的反叛。「她從未質疑過我們三軍統帥的合法性。在她的公共服務生涯中，趙美心一直光榮地服務。現在一名居心叵測的國會議員對她發表的種族主義、仇外心理和反亞裔仇恨，令人厭惡和震驚。」

亞裔黨團副主席方樹強眾議員說，「趙美心是美國最優秀的公務員之一。因為我有幸在相互重合的選區內與她一起為選民服務。眾議員蘭斯古登質疑她對美國的忠誠度的評論，充滿仇恨和種族主義色彩。更不幸的是，此人對亞裔美國人的仇外心理歷史悠久，經常將亞裔描繪成為永遠的外國人。我們必須大聲疾呼並要求古登立即向趙美心正式道歉。」

亞裔 趙美心 種族主義

上一則

乘客「喝不到酒」衝撞駕駛艙 美航飛華府班機急轉降

下一則

憂「匿名檢舉」反侵人權 史丹福77教職員連署廢止

延伸閱讀

德州議員質疑華裔忠誠度 趙美心反擊種族主義攻擊

德州議員質疑華裔忠誠度 趙美心反擊種族主義攻擊
遭共和黨人質疑忠誠 華裔女眾議員反轟「種族歧視」

遭共和黨人質疑忠誠 華裔女眾議員反轟「種族歧視」
洋人春晚 女唱花鼓、男扮悟空 嗨翻華人社區

洋人春晚 女唱花鼓、男扮悟空 嗨翻華人社區
專家解析槍案 籲正視亞裔長者孤獨感

專家解析槍案 籲正視亞裔長者孤獨感

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件