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共和黨查拜登家族中國生意紀錄 遭杭特拒絕

記者張聲肇／綜合報導
共和黨籍眾院監督委員會主席柯默發函包括杭特·拜登(見圖)在內的拜登總統家人，要求對方提供國外生意往來紀錄，但已遭杭特拜登拒絕。(美聯社)
共和黨籍眾院監督委員會主席柯默發函包括杭特·拜登(見圖)在內的拜登總統家人，要求對方提供國外生意往來紀錄，但已遭杭特拜登拒絕。(美聯社)

共和黨眾院監督委員會主席柯默(James Comer)9日發函給拜登總統的次子杭特．拜登(Hunter Biden)和弟弟詹姆士(James Biden)及其事業前主管，要求收信人提供國外生意往來紀錄，但已遭杭特拒絕。

信函說，國會監督委員要查看拜登家人和「與中國共產黨有關人士」的生意往來文件及通訊；柯默說，如果拜登總統因為與國外敵人的生意協定而有所妥協，生意影響到他的決策，那就對國家安全構成威脅。

共和黨一直聲稱拜登家族涉嫌「販售影響力」(influence peddling)，卻拿不出證據證明，柯默這封信函就是該黨聲討拜登的最新招式。

他要拜登弟弟和兒子提供所有被列為「機密」的紀錄，包括拜登和弟弟及弟媳，以及拜登和兒子2009年1月20日以後旅行及財務活動有關的通訊紀錄。

杭特的律師洛威爾(Abbe Lowell)說，柯默假借調查之名，推銷「不正確、無根據的」結論。

洛威爾在覆函中寫道，「要求身為一介平民的(杭特)拜登先生交出紀錄，監督與究責委員會欠缺合法的立法目的及監督根據」。

共和黨確定奪回本屆眾院控制權後，柯默(肯塔基州)和喬丹(俄亥俄州)等眾議員忙不迭地發動對拜登家人的調查；柯默上個月就致函財政部，要求提供拜登家族所有被「示警」的財務往來紀錄。財政部對所有大筆數額的財務交易都自動示警，並不能被視為違法的證據。

幾周之後，柯默又索取杭特·拜登畫作經紀人貝爾傑(Georges Bergès)接受訪問的文字稿，以及索取白宮和藝廊之間的通訊紀錄。貝爾傑自2021年起為杭特安排作品在紐約及洛杉磯藝廊展出。柯默說，共和黨認為杭特有仗著總統父親名義推銷自己作品之嫌。

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