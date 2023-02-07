掰了川普 共和黨金主柯克 另推人選角逐2024總統初選

共和黨大金主柯克計畫在共和黨初選時，支持另一名參選人對抗川普。圖為柯克集團執行長查爾斯‧柯克。(美聯社)

重量級保守派共和黨 金主、億萬富豪柯克(Charles Koch)透過旗下「美國繁榮行動」(Americans for Prosperity Action)對支持者表示，募款組織「柯克網路」(Koch network)將力推一位「能夠率領國家向前走，有機會勝利」的人選角逐2024年共和黨總統初選。由於聲明中寫道，共和黨應該「翻開嶄新的一頁」，媒體解讀為推舉人選並非前總統川普 。

「美國繁榮行動」執行長塞德爾(Emily Seidel)在5日向「美國繁榮行動」工作人員及倡議人士發布的備忘錄裡，並未直接點名川普，但有線電視新聞網(CNN)報導，一名「美國繁榮行動」主管證實，「柯克網路」不打算支持川普再戰2024。

聲明寫道：「為了幫我們國家寫下全新的一章，我們必須翻開嶄新的一頁。因此對國家來說，最好的辦法就是2025年能有一位代表新一章的總統。」

川普執政期間曾數次與「柯克網路」主管隔空辯論，川普的貿易政策、強硬派移民政策，都曾遭到柯克陣營提出質疑。

「美國繁榮行動」尚未公布2024年選舉預算，但以往幾次選舉投注手筆都高達數億元，足以匹敵共和黨全國委員會。「美國繁榮行動」在全美36州設有全職員工，號稱擁有數百萬名分布全國各地的在地倡議人士。

盛傳有意角逐共和黨總統初選的要角中，不乏與柯克關係密切者，前總統潘斯便是其一；前任潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)之前曾掌理「柯克網路」政治運作部門。前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)擔任堪薩斯州聯邦眾議員 期間則獲「柯克網路」政治獻金贊助。德桑提斯(Ron DeSantis)參加2018年佛羅里達州州長黨內初選直到選上州長，便獲得柯克旗下超級政治行動委員會(super PAC)贊助。